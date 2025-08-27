Lleida, en alerta per fortes tempestes: Protecció Civil adverteix de risc d’inundacions

Protecció Civil ha activat aquest dimecres l’alerta del pla Inuncat i ha demanat màxima prudència davant el temporal que ja afecta el país. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) han empitjorat i situen la meitat nord-oest, especialment el Pirineu, el Prepirineu lleidatà i les comarques de Ponent, com a zones més exposades aquest dimecres. En aquestes àrees, els xàfecs podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
De cara a dijous, la intensitat es traslladarà cap al litoral i prelitoral central i nord, on la probabilitat de pluges torrencials s’incrementa. En tot l’episodi, es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, en alguns punts. L’SMC xifra el risc en un nivell 3 sobre 6 per avui i de 4 sobre 6 per dijous. Segons la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, “les precipitacions poden ser puntualment molt intenses, amb fins a 40 litres en 30 minuts, i anar acompanyades de pedra, calamarsa i ratxes de vent fortes”.
Les autoritats insisteixen que no es tracta d’un episodi extens i generalitzat com el de meitats de juliol, però alerten que cal estar amatents als rius i torrents petits del Pirineu i Prepirineu, que poden créixer sobtadament. Davant d’aquest escenari, es recomana evitar acostar-se a lleres, rieres i barrancs, així com a punts on es pugui acumular aigua.
L’activació de l’Inuncat s’ha anunciat després del Comitè Tècnic celebrat aquest matí, on s’han coordinat les actuacions dels diferents organismes. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han reforçat la vigilància a les conques per prevenir crescudes sobtades. Els Agents Rurals, per la seva banda, han intensificat el control i la senyalització prop de zones inundables i també el seguiment d’incendis originats per llamps.