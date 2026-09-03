Lleida es divideix per Ceuta: 700 manifestants i un mur policial per separar-los

La situació migratòria de Ceuta ha provocat aquest dimecres una mobilització doble al centre de Lleida, amb dues concentracions separades per pocs metres i per un ampli cordó dels Mossos d’Esquadra. Unes 600 persones, segons la policia catalana, han participat en l’acte convocat conjuntament pel PP i Vox, mentre que un centenar de manifestants s’han mobilitzat en resposta des de diversos col·lectius antiracistes.
La protesta antiracista ha començat a la plaça de Sant Joan, aproximadament mitja hora abans de la concentració de PP i Vox. Les entitats convocants han volgut denunciar el que consideren una instrumentalització política de la situació que viu Ceuta i han acusat la dreta i l’extrema dreta d’utilitzar la qüestió migratòria per alimentar discursos racistes.
Amb una pancarta al capdavant amb el lema "Racisme ni a Lleida ni enlloc", els manifestants han avançat posteriorment cap a la plaça de la Paeria. Durant el recorregut han cridat proclames com "Fora racistes dels nostres barris", "Cap persona és il·legal" i "Lleida serà la tomba del feixisme".
El recorregut ha acabat a les immediacions de la plaça de la Paeria, on els Mossos han desplegat un dispositiu per impedir el contacte entre les dues mobilitzacions. Dos cordons policials han mantingut separats els manifestants mentre les concentracions es desenvolupaven pràcticament una davant de l’altra.
D'altra banda, la protesta de Vox i PP ha aplegat unes 600 persones, diverses de les quals han mostrat banderes d'Espanya i pancartes amb lemes com "Lleida amb Ceuta". Els líders dels dos partits a la Paeria han llegit un manifest conjunt on han volgut mostrar el seu suport amb els habitants de Ceuta i denunciar la "invasió" dels migrants que van arribar fa un mes, dels quals n'han demanat el retorn "immediat" al Marroc. Durant la protesta s'han sentit consignes contra el president del govern espanyol i de suport al poble de Ceuta.