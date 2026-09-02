Tremp promociona la Festa Major amb una senyera de cinc barres

L’Ajuntament de Tremp ha escollit una senyera de cinc barres per il·lustrar un dels materials de promoció de la Festa Major, que se celebrarà del 4 al 8 de setembre. La imatge apareix en una animació en què es convida els veïns a engalanar els balcons amb motiu de la celebració.\r\n\r\nLa campanya institucional també inclou un vídeo difós a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el missatge d’entrar en “mode Festa Major”. En les imatges hi apareixen garlandes i banderoles de diferents colors onejant al vent, però no s’hi mostra cap estelada ni cap senyera.\r\n\r\nEl detall de la senyera amb cinc barres no passa desapercebut, ja que la representació habitual de la bandera catalana és la de quatre barres vermelles sobre fons groc. Una elecció gràfica similar ja es va produir l’any passat a Balaguer, quan l’Ajuntament va presentar la programació dels actes de la Diada amb una imatge que també incorporava una senyera de cinc barres.\r\n\r\nLa Festa Major de Tremp se celebrarà durant cinc dies, del 4 al 8 de setembre. L’alcaldessa, Sílvia Romero, afronta també el tram final del mandat amb la vista posada en les eleccions municipals del maig de 2027. Romero ha confirmat a Lleida TV que optarà a la reelecció i que tornarà a encapçalar la candidatura de Compromís per Tremp (PSC).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla anuncia que la Diada d’enguany també se celebrarà a Extremadura Marc Orts i Cussó\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n