Balaguer rectifica el cartell de la Diada després de posar-li una barra de més a la senyera

Les xarxes socials s’han omplert de comentaris i bromes arran del cartell dels actes de la Diada a Balaguer. El disseny lluïa cinc barres vermelles en comptes de les quatre tradicionals de la senyera catalana. Tot i haver-se presentat oficialment, el consistori va reaccionar ràpidament i va substituir la imatge per una versió “de manual”, amb les quatre barres de rigor.\r\n\r\nEl “lapsus” gràfic ha corregut com la pólvora a les xarxes, on molts usuaris han aprofitat per fer-hi acudits, tot i que des de l’Ajuntament remarquen que ja s’ha posat remei a l’error i que la festa es viurà igualment amb esperit 100% català.\r\n