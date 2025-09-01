01 de setembre de 2025

Balaguer rectifica el cartell de la Diada després de posar-li una barra de més a la senyera

Les xarxes s'han omplert de bromes per aquests lapsus

Publicat el 01 de setembre de 2025 a les 08:37

Les xarxes socials s’han omplert de comentaris i bromes arran del cartell dels actes de la Diada a Balaguer. El disseny lluïa cinc barres vermelles en comptes de les quatre tradicionals de la senyera catalana. Tot i haver-se presentat oficialment, el consistori va reaccionar ràpidament i va substituir la imatge per una versió “de manual”, amb les quatre barres de rigor.

El “lapsus” gràfic ha corregut com la pólvora a les xarxes, on molts usuaris han aprofitat per fer-hi acudits, tot i que des de l’Ajuntament remarquen que ja s’ha posat remei a l’error i que la festa es viurà igualment amb esperit 100% català.

