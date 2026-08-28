L’IEI posa el focus en la sobirania i l’autodeterminació per la Diada

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) dedicarà la programació de la Diada d’aquest any a reflexionar sobre el futur de les societats democràtiques i els nous escenaris polítics amb el cicle ‘Sobirania i autodeterminació’.
La proposta, presentada pel president de la Diputació, Joan Talarn, i el director de l’IEI, Andreu Vàzquez, combinarà pensament, debat i cultura amb una mirada centrada en Catalunya, però també en altres moviments sobiranistes internacionals.
El programa arrencarà el 7 de setembre amb una intervenció artística a les façanes de l’IEI, que es podrà visitar fins al dia 27. El gruix de l’activitat arribarà entre el 15 i el 23 de setembre, amb quatre conferències, un concert i un espectacle de dansa contemporània.
Quatre mirades sobre la sobirania
El cicle de conferències, comissariat pel politòleg Jaume López, abordarà l’autodeterminació des de perspectives com la política, el dret internacional, la sociologia i la comunicació.
La primera sessió serà el 15 de setembre, amb Francesc Canosa, que parlarà sobre el paper de Ponent i el Pirineu en la construcció del futur de Catalunya. L’endemà, Núria Franco-Guillén compararà el cas català amb els processos sobiranistes d’Escòcia, Quebec i Còrsega.
El programa es reprendrà el dia 22 amb Raül Romeva, que revisarà el procés independentista català i els seus aprenentatges. El cicle es tancarà el 23 amb Onno Seroo, que analitzarà com les nacions sense estat busquen obtenir reconeixement internacional.
Les sessions començaran a les 18.30 hores a l’Aula Magna de l’IEI i també es podran seguir en línia.
La programació es completarà amb el concert del Cor Galindaina, el 17 de setembre, i l’espectacle de dansa contemporània ‘ALETA’, de la companyia Marc Fernández, el dia 21.