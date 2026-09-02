La crisi a Ceuta manté la tensió política i social al carrer on, aquest dimecres, diverses manifestacions han reunit milers de persones coincidint amb la celebració del Dia de Ceuta per protestar per la situació a la ciutat i també contra els discursos racistes i d'odi que ha motivat. A Barcelona, deu furgons dels Mossos d'Esquadra han separat les manifestacions de signe contrari convocades per entitats antiracistes i antifeixistes i, de l'altra banda, pel PP i Vox. Una situació semblant s'ha viscut a Girona, a Lleida i a Tarragona on la policia ha separat les manifestacions oposades per evitar possibles enfrontaments.
Deu furgons dels Mossos d'Esquadra han dividit en dos la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest dimecres a la tarda per separar els antiracistes, que cridaven "cap persona és il·legal", "fora feixistes dels nostres barris" o "no passaran", dels simpatitzants del PP i Vox. Els dos partits han cridat a manifestar-se a favor de la ciutat autònoma i en contra de la gestió de la crisi del govern espanyol.
D'altra banda, la plataforma antiracista UCFR ha fet una crida per mostrar el rebuig a aquesta concentració i per donar suport tant als migrants que han travessat la frontera com als veïns de Ceuta que els han volgut ajudar, davant dels episodis de violència protagonitzats per altres veïns de la ciutat autònoma. A la plaça de l'Àngel hi ha hagut un breu enfrontament entre manifestants de signe contrari quan han aparegut algunes persones amb banderes espanyoles, que han estat escridassades.
A Badalona, centenars de persones -10.000 segons xifres de la Guàrdia Urbana difoses per l'alcalde Xavier García Albiol- s’han concentrat davant de l’Ajuntament en resposta a la convocatòria del consistori en suport a Ceuta. El batlle ha intervingut des del balcó del consistori, des d’on ha llegit un manifest en defensa de la ciutat autònoma, mentre els manifestants cridaven "Pedro Sánchez, hijo de puta!".
Un miler de persones a Girona
La plaça del Vi de Girona s'ha dividit en dos separada per un cordó policial per evitar el xoc de les dues manifestacions oposades sobre la crisi migratòria de Ceuta aquest dimecres al vespre. La convocatòria d'entitats sota el títol de "No al racisme" ha arrencat a les set del vespre amb la proclama d'"aguantar" fins que arribessin els manifestants contraris a la gestió socialista de la crisi migratòria de Ceuta a la mateixa plaça. A partir de les vuit del vespre han començat a arribar els primers assistents d'aquesta segona protesta. Enmig furgons dels Mossos d'Esquadra controlaven que cap de les dues manifestacions es trobessin. Els Mossos d'Esquadra han xifrat en un miler els assistents que hi havia entre les dues concentracions.
Forta presència policial a Lleida
L'Eix Comercial de Lleida també ha aplegat aquest dimecres al vespre dues manifestacions per Ceuta enmig d'una forta presència policial. Per una banda, PP i Vox han reunit unes 600 persones, segons els Mossos d'Esquadra, per mostrar el seu "suport al poble de Ceuta" i denunciar la "invasió" dels migrants que fa un mes que van arribar a la ciutat. De l'altra, un centenar de persones de col·lectius antiracistes han protestat a pocs metres de la primera concentració per criticar "la utilització política" i "racista" que estan fent alguns partits i l'extrema dreta amb aquesta qüestió humanitària.
Una detinguda després de la manifestació a Tarragona
Tensió entre un grup d'antiracistes i una quinzena de participants en la protesta en suport a Ceuta d'aquest dimecres al vespre a la plaça de la Font de Tarragona. L'enfrontament s'ha saldat amb una dona dels antifeixistes, de 35 anys, detinguda per un presumpte delicte de desordres públics. Prèviament, s'han produït empentes i cops de porra per part dels Mossos als contraris a la mobilització convocada arran de la crisi migratòria.
Amb banderes espanyoles i cartells amb el lema "Ceuta no estàs sola", els manifestats han cridat consignes i insults contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i li han demanat la dimissió. Segons dades de la Guàrdia Urbana de Tarragona, la concentració a favor del poble ceutí ha aplegat més de mil persones.
Milers de persones a Madrid
Milers de persones (50.000, segons la delegació del govern espanyol a Madrid) també s’han concentrat aquest dimecres a la plaça de Cibeles de Madrid per expressar el seu suport a Ceuta convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i secundades per PP i Vox. El PSOE se n’ha desmarcat en considerar que es tracta d’una cita “instrumentalitzada i partidista”, mentre els manifestants han fet crits demanant la dimissió de Sánchez i han clamat contra el que consideren que és “una invasió”.
La manifestació ha acabat amb llançament d’objectes contra la policia, que ha disparat salves i ha dispersat amb gas lacrimogen un grup de gent que s’ha apropat al Congrés i que ha intentat trencar el cordó policial. La manifestació s’havia convocat a la plaça de Cibeles, però un grup ha començat a moure les tanques que protegeixen la cambra baixa i ha llençat objectes contra la línia policial.