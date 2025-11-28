Lleida no pot ampliar horaris de trombectomies perquè no hi ha professionals

La consellera de Salut, Olga Pané, va assegurar que l’objectiu del departament és que tant l’Hospital Joan XXIII de Tarragona com l’Arnau de Vilanova de Lleida puguin oferir trombectomies tots els dies de la setmana, caps de setmana inclosos. Tot i això, va admetre que la manca de professionals impedeix activar el servei complet, motiu pel qual els tractaments es continuen agregant. Pané, que responia una pregunta de JxCat a la Comissió de Salut, va subratllar que, malgrat aquestes limitacions, la taxa de mortalitat a tres mesos després d’una trombectomia o trombòlisi a Tarragona i Lleida és inferior a la mitjana catalana.
Actualment, els casos urgents a Tarragona que es produeixen a la nit o durant el cap de setmana es deriven a Bellvitge. Segons la consellera, els pacients que requereixen una trombectomia fora d’horari són pocs —un cada tres dies, aproximadament— i la dificultat de disposar d’equips operatius les 24 hores fa recomanable mantenir l’agrupació d’aquests casos. A Lleida, l’Arnau practica trombectomies de dilluns a divendres de 9 a 14 h, amb un volum de pacients igualment reduït.
Tot i aquestes limitacions horàries, Pané va remarcar que la mortalitat als tres mesos és d’un 16% a Tarragona i d’un 18% a Lleida, per sota del 21% de la mitjana catalana. En el cas de la trombòlisi, les xifres també són més baixes: 4% a Tarragona i 7% a Lleida davant del 8% del conjunt del país. “Els resultats d’aquest model, fins i tot, milloren els de Catalunya en general”, va concloure.