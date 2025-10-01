Lleida tanca el setembre amb 4 morts a les carreteres i ja en suma 22 en tot l'any

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que, entre l’1 de gener i el 30 de setembre del 2025, 112 persones han perdut la vida en 104 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un increment respecte al mateix període del 2024, quan van morir 99 persones en 93 sinistres, un 13% menys.
El setembre s’ha convertit en un mes tràgic: 15 persones han perdut la vida, el tercer mes amb més mortalitat després de juliol i març (amb 18 cadascun). La situació és especialment preocupant a Lleida, on només durant aquest setembre hi ha hagut 4 víctimes mortals, fet que eleva a 22 el total de morts enguany, 4 més que l’any passat. El Segrià és la comarca més colpejada, amb 13 víctimes.
Tot i aquest repunt, en comparació amb el 2019 —any de referència per al Pla de Seguretat Viària—, quan es van registrar 136 morts en 129 accidents, les dades mostren una reducció del 17,6%, complint així els objectius del SCT.
Homes i joves, les víctimes més habituals
De les 112 víctimes mortals, 88 eren homes i 24 dones. La tendència es repeteix entre els ferits greus (643 fins al setembre, lleugerament per sobre dels 626 del 2024), on tres de cada quatre són homes. Destaca el fort augment de la mortalitat entre els menors de 35 anys: 42 joves han mort enguany, 16 més que l’any passat. D’aquests, 18 tenien entre 15 i 24 anys, i 21 entre 25 i 34 anys. Els col·lectius més fràgils concentren el 42,8% de les víctimes: 34 motoristes (tres menys que el 2024), 10 vianants (tres més) i 4 ciclistes (un més). Malgrat els esforços de prevenció, els motoristes segueixen sent el grup més castigat.
On i com passen els accidents
Les vies més mortíferes continuen sent l’AP-7 (13 morts), la C-58 (9), la N-II (8) i l’A-2 (7). Entre els 104 sinistres mortals, 36 han estat accidents simples, 25 xocs frontals i 11 atropellaments.
Barcelona: 51 víctimes, amb un pes molt alt de motoristes (22 dels 34 totals).
Tarragona: 24 morts, 2 més que l’any passat, amb l’AP-7 acumulant 8 víctimes.
Girona: es manté estable amb 15 morts, la meitat a la Selva.
Lleida: 22 morts fins al setembre, 4 més que el 2024 i amb un setembre especialment tràgic amb 4 defuncions.
El SCT insisteix en la necessitat de reforçar la consciència del risc entre motoristes, ciclistes i vianants, i reclama prudència i respecte a tots els conductors per frenar una sinistralitat que continua colpejant amb força les carreteres catalanes.