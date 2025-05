Lleida tanca una de les festes majors «més participades dels darrers deu anys»

La Paeria de Lleida ha destacat l'alta participació ciutadana i l'absència d'incidents rellevants durant la festa major de la ciutat que s'ha celebrat del 9 al 12 de maig. L'alcalde Fèlix Larrosa ha afirmat que la celebració ha estat una de les "més participades dels darrers deu anys", i ha afegit que s'ha desenvolupat "amb absoluta normalitat i sense incidents rellevants".

Els Camps Elisis és el recinte on s'han concertat les activitats més multitudinàries, com ara el concert del grup Figa Flawas de diumenge, on van assistir unes 10.000 persones, segons càlculs de la Guàrdia Urbana. El bus nocturn i gratuït habilitat amb motiu de la celebració, ha registrat 1.500 usuaris, pràcticament el doble que l'any passat.

L'alcalde ha destacat que ha sigut "una celebració tranquil·la i molt participativa". A banda dels Camps Elisis com a epicentre de la festa major, Larrosa també ha destacat que la celebració ha descobert espais nous com la Batalla de Flors a la Rambla de Doctora Castells, un fet que ens permet plantejar la descentralització d'alguns dels esdeveniments multitudinaris en anys vinents". També han tingut molt bona acceptació per part de la ciutadania, ha dit, altres novetats d'enguany, com la creació dels Joves Referents o l'ombrejat a la Plaça Sant Joan.

El responsable de Festes i Tradicions, Xavi Blanco, ha agraït tots els treballadors i treballadores de la Paeria, entitats i organitzacions que han participat en l'organització i el correcte desenvolupament de la festa major, "on les previsions meteorològiques finalment ens han respectat".

Per la seva banda, la responsable de Seguretat i Civisme, Cristina Morón, ha afegit que "han estat unes Festes segures i plenes de civisme per tots els lleidatans i lleidatanes" i ha destacat, en aquest sentit, "el bon funcionament dels dispositius de seguretat conjunts que s'han portat a terme per part de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra". L'incident més destacat de la festa major ha estat la fallada d'una atracció a la zona de les firetes.

Finalment, la responsable de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha conclòs que el dispositiu dels 1000 Ulls ja està plenament consolidat a Lleida. En aquest sentit, més de 1.500 persones han fet ús de la línia d’autobús nocturn que s'ha habilitat durant la Festa Major, registrant pràcticament el doble d’usuaris respecte l'any passat. Es tracta d'un servei de bus nocturn que cobreix la connexió amb els barris i els itineraris identificats de màxima afluència de públic.

El dispositiu dels 1000 Ulls també inclou Punts Lila-Rainbow destinats a prevenir i atendre violències masclistes i LGTBIFòbiques i reduir riscos en el consum de substàncies. Aquests punts han atès una mitjana de 200 persones cada dia, que han anat a sol·licitar informació diversa. També en el marc d’aquest dispositiu de seguretat s’han portat a terme els dispositius de NitsQ, que tenen l’objectiu de potenciar la prevenció i reducció de riscos en els entorns festius en relació amb el consum de substàncies, alcohol principalment, ha repartit un total de 500 kits, especialment entre els joves.