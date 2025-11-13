Maria Àngels Balsells fa història com a primera rectora de la Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida (UdL) ha viscut una jornada històrica: Maria Àngels Balsells serà la primera dona que ocuparà el càrrec de rectora de la institució. La comunitat universitària li ha donat un ampli suport, amb un 80,02% dels vots favorables, en unes eleccions sense rival, ja que Balsells era l’única candidata a rellevar Jaume Puy, que deixa el càrrec després de sis anys de mandat.
Si no es presenta cap impugnació, la proclamació oficial tindrà lloc dimarts 18 de novembre, i Balsells iniciarà un mandat de sis anys, amb el compromís de reforçar la participació interna i de projectar una universitat més propera al territori.
Suport majoritari però amb baixa participació estudiantil
La nova rectora, catedràtica de Pedagogia i directora fins ara de l’Escola de Doctorat, ha obtingut un resultat aclaparador, tot i que la participació global s’ha quedat en un 12,71%. El col·lectiu més implicat ha estat el personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis, amb un 89,51% de suport (367 vots a favor). En canvi, l’estudiantat, amb només un 4,67% de participació —487 votants d’un cens de més de 10.400—, ha estat el grup amb menys implicació i el que ha concentrat més vots en blanc, 114 en total.
Maria Àngels Balsells va ser la primera dona en dirigir la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL. A banda d'ocupar diferents càrrecs de gestió com a secretària de departament, coordinadora de titulació, vicedegana i degana, ha estat la impulsora de la Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez i del grup de recerca en Infància, Adolescència i Famílies (GRIAF). Compta amb cinc quinquennis docents, tres trams de gestió i quatre de recerca. És membre del Grup d'Experts en Parentalitat Positiva del Ministeri de Sanitat i dels Observatoris de la Infància de Catalunya i de Lleida.
La rectora electa s'ha mostrat molt contenta amb els resultats i ha anunciat que té "moltes ganes de treballar" en els seus projectes i "continuar amb els de l'equip anterior". Maria Àngels Balsells ha destacat que els objectius principals del seu mandat son impulsar una universitat per a totes les edats, enfortir-la com a motor de transformació social i transferència del coneixement, potenciar la interdisciplinarietat i la digitalització, i tenir cura del benestar emocional de les persones.