Menys papers i més camp: Unió de Pagesos planta cara a la burocràcia

Agricultors convocats per Unió de Pagesos s'han concentrat aquest dimecres davant la seu del Departament d'Agricultura de Lleida per exigir al Govern una reducció de la càrrega burocràtica i administrativa que ha de fer front el sector. Entre les principals reclamacions del sindicat, hi ha que s'eviti la duplicitat de tràmits entre l'administració catalana i l'espanyola i que la Generalitat "faciliti" la feina administrativa a la pagesia. Els concentrats han escenificat l'excés de burocràcia que denuncien abocant i cremant un munt de papers davant la seu del Departament a Lleida. A banda, també han reclamat al Govern que impulsi mesures per donar suport i garantir la continuïtat de la pagesia professional.
Una de les principals reclamacions que planteja el sindicat és la de demanar al Govern que "faciliti la tasca administrativa" a la pagesia. En aquest sentit, insten el Govern a aplicar mesures com ara habilitar terminis "clars, previsibles i justos" a l'hora de fer tràmits o fer que el silenci administratiu "sigui positiu" per a la pagesia. A més, el sindicat també ha reivindicat a l'administració que garanteixi l'atenció personal a les oficines comarcals del Departament per tal que la digitalització no sigui una barrera, principalment per a la pagesia gran.
Unió de Pagesos ha demanat, també, mesures per acabar amb la duplicitat de tràmits entre l'administració catalana i l'estatal. D'aquesta manera, el sindicat proposa que s'habiliti una finestreta única agrària en l'àmbit administratiu per tal d'evitar la càrrega que sovint suposa, segons denuncien, haver d'omplir, per duplicat, formularis i documents amb les mateixes dades per a una i altra administració.
Aquestes reclamacions van en la línia de les presentades pel sindicat durant els últims mesos per tal de reduir la càrrega burocràtica al camp. Unes reclamacions que, fins ara, han aconseguit que el Govern convoqui una taula de treball per aconseguir una simplificació administrativa pel sector.
Altres mesures
A banda, Unió de Pagesos també ha defensat diverses mesures per protegir l'activitat agrària. Entre d'altres, el sindicat ha reclamat una fiscalitat més justa i que no carregui la pagesia amb impostos desproporcionats; que s'articulin mecanismes per evitar i, si cal, compensar de manera justa els danys causats per la fauna salvatge, com ara senglars i cabirols. També ha defensat que s'apliquin normatives ramaderes adaptades a la realitat, de manera que ramaders puguin modernitzar progressivament les seves instal·lacions sense que això suposi inversions sobtades i, sovint, difícils d'assumir.