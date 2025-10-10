Miki Núñez i Els Pets, caps de cartell de la Festa Major de Balaguer 2025

La Festa Major de Balaguer 2025 ja té programa oficial. La Paeria ha presentat els principals actes d’una celebració que tindrà lloc del 6 al 10 de novembre i que comptarà amb Miki Núñez i Els Pets com a grans caps de cartell dels concerts del cap de setmana.
El divendres 7 de novembre, l’exconcursant d’“Operación Triunfo” Miki Núñez serà l’encarregat d’inaugurar les actuacions musicals al pavelló d’Inpacsa, mentre que el dissabte 8 serà el torn d’Els Pets, una de les formacions més emblemàtiques del pop-rock català. Paral·lelament, durant el cap de setmana també s’instal·larà una carpa jove amb sessions de DJ i el concert de Paco Pil com a cap d’actuació més destacat.
Com a novetat, enguany els concerts tindran un cost simbòlic d’un euro, una mesura que busca un millor control de l’aforament, limitat a 3.700 persones. Les entrades, exclusives en les primeres setmanes per als veïns de Balaguer, es podran adquirir a un màxim de quatre per persona. Les orquestres tradicionals també hi tindran un paper destacat: la Montgrins actuarà el dissabte 8, la Nova Blanes el diumenge 9, i la Maravella tancarà la festa el dilluns 10 de novembre.
El pregó anirà a càrrec de la catedràtica d’Història Medieval Helena Kirschner, que parlarà sobre els orígens de la ciutat el primer dia de la festivitat balauerina, el 6 de novembre. A més, el dissabte al matí se celebrarà una ballada de sardanes a la plaça Comtes d’Urgell, com a acte previ a la descoberta del nou balcó il·lustrat dedicat a Serafina Valls, la primera metgessa de Balaguer, situat a la plaça del Jutge.
La tarda del dissabte acollirà el tradicional seguici festiu, i el diumenge 9 de novembre, a partir de les nou del vespre, el popular piromusical tornarà a omplir de llum i color els marges del riu Segre, posant el punt final a un cap de setmana ple de música, tradició i festa.
La imatge de la festa, obra de Marcel·lí Bergé
La portada del Llibre de la Festa Major de Balaguer 2025 serà l’obra “Sardanes de Festa Major”, del pintor local Marcel·lí Bergé i Palou. Nascut el 1920 a San Nicolás de los Arroyos (Argentina) i fill de pares originaris de la Sentiu de Sió, Bergé va viure des de petit a Catalunya i s’establí definitivament a Balaguer el 1957.
Artista autodidacte, la seva trajectòria es va veure marcada pels efectes de la Guerra Civil i la postguerra, però al llarg de més de sis dècades va desenvolupar un estil personal que combina realisme i elements simbòlics. La seva obra inclou retrats, paisatges i escenes locals amb una llum i color carregats d’expressivitat.
La pintura “Sardanes de Festa Major” reflecteix l’esperit festiu i comunitari de Balaguer, amb la dansa, la música i la tradició com a protagonistes. Per aquest motiu, ha estat escollida per il·lustrar el llibre oficial de la Festa Major 2025.