Mor Josep Companys, net nebot del president afusellat Lluís Companys

Josep Companys, conegut com el Pep, net nebot del president de la Generalitat afusellat pel franquisme, va morir aquest dimecres a l’edat de 68 anys, segons va avançar el diari Segre. El seu cos va ser localitzat al domicili de Tornabous, on vivia sol. Després de 24 hores sense notícies, els Bombers van accedir a l’habitatge per una finestra i el van trobar a terra inconscient. Traslladat d’urgència a l’UCI de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, finalment no va poder superar la situació i va morir ahir.
Fotògraf de professió, Companys havia desenvolupat una trajectòria internacional, especialment a Mèxic, on va treballar per a premsa i mitjans internacionals. Des de fa uns quinze anys, però, s’havia establert a l’Urgell, on desenvolupava projectes personals i col·laborava amb agències i entitats socials i humanitàries.
Hereu de la casa natal de Lluís Companys al Tarròs, va mantenir sempre un fort compromís amb la memòria històrica i la dignitat democràtica. Vinculat a la Comissió per la Dignitat, va defensar l’anul·lació de les sentències franquistes i va participar en nombrosos actes de record al seu oncle avi. Ell mateix reconeixia que havia crescut impregnat pels valors de Companys i reivindicava la necessitat de reparar les injustícies comeses contra milers de víctimes del règim.
Entre els actes en què va participar destaca la restitució de la senyera al castell de Montjuïc l’any 2011, un gest simbòlic que evocava les paraules del president quan, el 1936, va fer onejar la bandera com a símbol de llibertat i de desmilitarització de la fortalesa. Una de les seves darreres lluites va ser reclamar la devolució de la carta que el president Companys va escriure a la seva cunyada, Remei Marsà —àvia de Josep—, en la qual li relatava el seu empresonament i li demanava ajuda. El document, robat, mai no ha estat restituït a la família.
Amb la seva mort desapareix no només un testimoni directe del llegat familiar del president Companys, sinó també una veu compromesa amb la memòria, la dignitat i la justícia històrica.