Municipàlia obre amb força i projecció internacional amb 353 expositors i visitants de quatre continents

La 23a edició de Municipàlia, la Fira Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals, i la 7a d’Innocamping han obert portes aquest dimarts a Lleida amb una participació rècord: 353 expositors de set països i visitants procedents de quatre continents. Empreses i institucions d’una vintena d’estats —entre els quals destaquen Nepal, Níger, Mèxic o Perú— confirmen l’abast global d’un certamen que s’ha consolidat com un dels principals punts de trobada del sector públic i privat a escala internacional.
L’acte inaugural ha comptat amb la presència de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que ha destacat el paper de Fira de Lleida com a “motor econòmic de les Terres de Ponent”. Collboni ha ofert la col·laboració de Fira de Barcelona per impulsar a Lleida la nova fira Smart Rural, centrada en solucions tecnològiques per al sector agroalimentari. “Té tot el sentit que aquesta fira es faci aquí i no a Barcelona”, ha afirmat, remarcant que els equips tècnics de les dues fires ja treballen plegats i que aviat hi haurà novetats “positives” en aquest projecte.
Per la seva part, Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, ha aprofitat l’obertura del certamen per reclamar més suport al finançament local i ha anunciat que la Paeria demanarà al Parlament que tramiti la Llei de gran població per a Lleida, amb l’objectiu de dotar la ciutat de més capacitat de decisió i autonomia. Segons Larrosa, els informes previs s’estan ultimant i podrien presentar-se abans d’acabar l’any.
Municipàlia i Innocamping ocupen 29.000 metres quadrats i ofereixen una cinquantena d’activitats paral·leles entre jornades tècniques, conferències, demostracions i missions comercials. Una de les grans novetats d’aquesta edició és l’estrena del Pavelló 5, una estructura desmuntable de 2.400 metres quadrats, que, juntament amb una nova carpa lateral de 2.850 metres, amplia notablement la superfície coberta del recinte.
A més, la fira acull la VI Missió Tècnica Internacional, amb la participació de representants institucionals i experts de més de 20 països, com la secretària general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, María García, o l’assessor del Govern basc Rafael Hueso. Aquesta trobada reforça el caràcter global del certamen, que enguany aposta per la innovació, la sostenibilitat i la gestió intel·ligent dels recursos municipals.
Els sectors representats a Municipàlia abasten des de les energies renovables i l’eficiència energètica fins a la mobilitat, neteja, seguretat, enllumenat, obres públiques i gestió de residus. Paral·lelament, Innocamping ofereix una àmplia gamma de productes i serveis per al turisme de càmping i aire lliure, incloent-hi solucions per a bungalows, piscines, il·luminació LED, sistemes de depuració, jardineria i energies verdes.
Els organitzadors esperen milers de visitants professionals fins al 23 d’octubre, en una edició que confirma Lleida com a capital de la innovació municipal i la sostenibilitat aplicada al territori.