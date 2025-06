Patrulles conjuntes a Mollerussa per frenar els comportaments incívics durant l'estiu

La Policia Local de Mollerussa i els Mossos d'Esquadra intensifiquen la col·laboració durant els mesos d’estiu per fer front a les actituds incíviques que sovint es multipliquen amb l’arribada del bon temps. Els dos cossos desplegaran patrulles conjuntes, amb agents de cada cos, que actuaran al vespre entre juny i mitjans de setembre.

L’objectiu d’aquest dispositiu és reduir els sorolls, el consum de drogues, la presència d’armes blanques i altres comportaments que alteren la convivència, segons ha indicat l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. L’augment de l’activitat als carrers durant l’estiu fa que es disparin les queixes veïnals. “Estar de vacances no eximeix de respectar les normes”, ha advertit Solsona.

Aquest tipus de patrullatge ja fa cinc anys que s’aplica i, segons el consistori, contribueix a millorar la percepció de seguretat i a preservar el descans nocturn. El sergent en cap de la Policia Local, Salvador Tuxans, ha remarcat la necessitat de trobar un “equilibri” entre l’ús de l’espai públic i el respecte al descans dels veïns.

Les patrulles mixtes permeten actuar de manera més àgil davant tota mena d’infraccions, des de les regulades per les ordenances municipals fins a les de caràcter penal. “Aquesta suma de forces ens fa més eficients”, ha valorat l’inspector dels Mossos Roderic Moreno, cap de l’ABP Pla d’Urgell – Garrigues.

Entre les infraccions més habituals hi ha el consum i tinença de drogues, especialment entre menors, així com l’ús d’armes blanques. També s’incideix en conductes com llençar brossa fora dels contenidors, no recollir els excrements dels animals de companyia o circular imprudentment amb patinet elèctric.