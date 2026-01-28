Port Ainé es consolida com una de les estacions amb més neu del planeta

L’estació d’esquí de Port Ainé, al Pallars Sobirà, viu un hivern fora del comú que l’ha situat entre les estacions amb més neu acumulada del món. El complex pirinenc ocupa actualment la quarta posició del rànquing internacional de gruixos, només superat per una estació suïssa i dues de japoneses, després d’assolir més de tres metres de neu.
Aquestes xifres són el resultat d’un seguit de borrasques molt persistents que han afectat la zona durant les darreres setmanes. Les precipitacions en forma de neu han estat pràcticament diàries i han deixat gruixos que, segons el personal de l’estació, no es veien des de fa prop de vint anys. A les cotes més altes, la neu ja supera els 330 centímetres, mentre que a la part baixa se situa al voltant dels 250.
Tot i l’escenari idíl·lic per als amants de l’esquí, l’abundància de neu també suposa un repte logístic important. Els equips de l’estació treballen intensament, tant amb maquinària pesant com amb eines manuals, per mantenir operatius els accessos, les pistes i els remuntadors. “Fa setmanes que no deixem de treure neu, i la feina sembla interminable”, expliquen alguns treballadors.
L’accés a Port Ainé des de Roní, al municipi de Rialp, ja evidencia la magnitud de les nevades, amb arbres caiguts a la vora de la carretera a causa del pes de la neu. En molts moments, especialment a primera hora del matí, és imprescindible circular amb cadenes o amb vehicles equipats amb pneumàtics d’hivern. La responsable comercial de l’estació, Gemma Tost, insisteix que els visitants vagin ben preparats, ja que “ha nevat molt i a cotes baixes, i a partir dels 600 metres és habitual trobar gel o neu a la calçada”.
Les condicions meteorològiques han obligat l’estació a mantenir, gairebé de manera permanent aquesta temporada, el missatge d’“obertura progressiva condicionada per la seguretat”. Aquest fet, sumat a les dificultats d’accés i a l’obertura esglaonada d’alguns remuntadors, ha provocat la cancel·lació d’algunes reserves, especialment de grups escolars. Malgrat aquestes incidències, els esquiadors que arriben fins a Port Ainé poden gaudir d’un paisatge plenament hivernal i d’una neu pols de gran qualitat, molt apreciada després d’anys amb temporades més irregulars.
Pel que fa al conjunt de les estacions catalanes, Port Ainé és l’única que supera els tres metres de neu acumulada. Tot i això, altres complexos del Pirineu també registren gruixos destacats: Espot arriba als 280 centímetres, la mateixa xifra que Vallter; Boí Taüll acumula 270 centímetres; La Molina i Masella se situen als 230 i 220, respectivament; Port del Comte registra 230 centímetres i Baqueira Beret, a la Val d’Aran, se situa al voltant dels 170.