Prop de la meitat dels atesos a Projecte Home a Lleida tenen una addicció a la cocaïna

L'ONG Projecte Home ha atès el 2024 un total de 113 persones a la demarcació de Lleida, un 25,5% més que l'any anterior. D'aquests, gairebé la meitat, un 48%, patien una addicció a la cocaïna, xifra que supera la mitjana catalana de l'entitat, que se situa en el 44,8%. Des de l'entitat, també assenyalen que el consum d'aquesta droga va associat, sovint, d'un patró de policonsum de diverses substàncies alhora. En segona i tercera posició hi ha l'alcohol i al cànnabis, amb un 16% de les demandes d'ajuda cadascun. Els principals municipis de procedència de les persones ateses són, per ordre, Lleida, Balaguer, Tàrrega i La Seu d'Urgell.

L’ONG per a les addiccions Projecte Home Catalunya ha presentat les dades d'atenció del 2024 a la demarcació de Lleida. Aquestes mostren un augment de l'addicció a la cocaïna i a les addiccions comportamentals. La mitjana d'edat de les 113 persones ateses se situa als 41 anys i gairebé nou de cada deu usuaris són homes.

Pel que fa a la substància de consum que motiva la demanda d'ajuda, la cocaïna és la més freqüent en un 48,0% dels casos, seguida de l'alcohol i el cànnabis, tots dos amb un 16% dels casos. Les addicions comportamentals representen un 12,0% dels casos, un percentatge també superior a la mitjana catalana, que és del 3,7%. En canvi, l'heroïna es manté molt per sota, en un 4,0% dels casos.

En el cas de la cocaïna, des de l'entitat afirmen que hi ha un consum molt generalitzat en totes les franges d'edat, estrats econòmics, sexes i professions. Ho atribueixen al fet que es tracta d'una substància que és assequible a totes les butxaques i amb un consum que es troba en tots els entorns socials, també en els més marginals. Són persones, diuen, que van començar amb un consum de tipus recreatiu, però que han acabat desenvolupant un patró de consum diari i en solitari.

L'ONG també assenyala que en la majoria de les persones ateses s'observa un patró de policonsum, és a dir, de consum problemàtic de diverses substàncies alhora. Entre els casos de policonsum més habituals trobem la cocaïna i l’alcohol; la cocaïna, l'alcohol i el cànnabis; l'alcohol i el joc (en el cas dels homes); i l'alcohol i els psicofàrmacs (en el cas de les dones).

També destaquen algunes diferències pel que fa a la substància de consum segons el sexe. Així, entre els homes la cocaïna és la substància majoritària per a un 52,4% dels casos i l'alcohol ho és per a un 14,3%. En canvi, en les dones tant la cocaïna com l'alcohol suposen un 25% dels casos.

Finalment, pel que fa al perfil de les persones ateses, un 37.7% tenen una patologia dual (quan hi ha diagnosticat un trastorn mental a més de l'addicció), una xifra superior a la mitjana catalana que se situa 33,2%. La xifra és més alta en homes, 42,2%, que en dones, 12,5%.

Atenció també a les famílies

En els programes de tractament de les addiccions, les famílies de les persones usuàries són un pilar bàsic. En primer lloc, perquè són un factor de protecció per a identificar situacions de risc i possibles recaigudes en el consum del seu familiar o bé per establir límits saludables; un factor de suport, sigui emocional, econòmic o d'acompanyament en el tractament; i també un factor de motivació, per a incentivar o promoure el canvi.

Durant el 2024, han participat en aquestes sessions a Lleida un total de 46 persones. Entre aquests familiars, el 78,3% són dones i el 21,7% són homes. Pel que fa al parentiu, destaquen les parelles (39,1%) les mares (32,6%) i els pares (13%).