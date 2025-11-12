Renfe recupera la connexió directa Lleida–Barcelona per Valls a partir del 22 de novembre

Renfe ha informat que a partir del 22 de novembre oferirà més trens i línies a de Regionals del sud, un cop s'han acabat les obres que Adif ha fet l'últim any a Roda de Berà, Sant Vicenç de Calders i Castelldefels. Així, es reprogramaran les línies R13, R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2 fet que permetrà "la recuperació del servei, la millora en el temps de viatge, l'augment de freqüències o l'amplitud horària". Entre les novetats hi ha que en els dies feiners entre Reus i Barcelona hi haurà trens com a màxim cada 60 minuts i s'evitaran els forats actuals amb temps d'espera de 90 minuts. A més, es recuperarà la línia R13 entre Barcelona i Lleida via Valls, i també l'RT1, amb un nou recorregut entre Tarragona, Reus i la Plana Picamoixons.
En relació a l'R13, es recuperaran els trens de Valls directes a Lleida i Barcelona sense necessitat de transbordament. N'hi haurà quatre diaris per sentit directes a Lleida i Barcelona, fet que millorarà la oferta històrica de dos directes i dos llançadores cap a Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons per sentit. Alhora, es millorarà l'amplitud horària entre Valls i Barcelona, ja que l'arribada del primer tren a la capital catalana serà al voltant de les 8 del matí i l'últim en direcció a l'Alt Camp sortirà a les 19.00 hores.
Pel que fa a la connexió entre Tarragona i Barcelona, es consolidaran els intervals de 30 minuts en dies feiners implantats el març d'enguany. L'oferta es cobreix íntegrament amb trens semidirectes tipus Regional Express, que només s'aturen a Altafulla – Tamarit, Torredembarra, Sant Vicenç de Calders i, en alguns casos, a Vilanova i la Geltrú.
Entre Tarragona i Lleida s'incrementaran les connexions de l'R13 i R14 i es passarà de cinc a sis diàries per sentit: dos directes amb la R14 i quatre amb transbordament garantit entre l'13 i la nova línia RT1 a la Plana Picamoixons. Amb els canvis es millorarà l'amplitud horària entre Tarragona i Lleida i es podrà arribar a les dues ciutats al voltant de les 8 del matí i de les 22 hores. A més, per primera vegada es programaran trens R14 entre Tarragona i Lleida sense sortir o arribar de Barcelona, per tal de cobrir les necessitats de mobilitat en l'àmbit de les Rodalies de Lleida i del Camp de Tarragona.
Finalment, es reordenarà l'oferta a la nova estació de Salou – Port Aventura. Es mantindran els trens directes des de Barcelona (línia R17) al matí i s'oferiran més freqüències a la tarda (línia RT2).