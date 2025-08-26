Setze dies a l’infern: l’onada de calor d’agost bat rècords històrics

L’onada de calor de mitjan agost ha estat la més intensa mai registrada a l’Estat espanyol. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les temperatures es van situar 4,6 ºC per sobre de la mitjana i l’episodi es va allargar durant 16 dies seguits. El període entre el 8 i el 17 d’agost ha marcat, de fet, la dècada més càlida consecutiva des que hi ha registres. Tot apunta que l’estiu del 2025 quedarà entre els més calorosos de la sèrie històrica.
A Catalunya, els efectes també s’han fet notar. Encara que les onades de calor del 2003 i del 2023 van ser més extremes, aquest any s’han batut rècords puntuals: a Barcelona es va viure el 16 d’agost més tòrrid de la seva història, amb 38,9 ºC, la temperatura més alta mai registrada en un mes d’agost a la ciutat. A la demarcació de Lleida, els termòmetres van superar els 40 graus en diverses ocasions. El Servei Meteorològic de Catalunya remarca la persistència de l’episodi, amb més d’una setmana seguida de calor insuportable.
L’escalfada no només s’ha quedat als termòmetres. La sequedat i les altes temperatures han alimentat grans incendis forestals arreu de la península Ibèrica, sobretot a Galícia, Castella i Lleó i Portugal, on les flames han obligat a desplegar reforços estrangers. També Extremadura ha patit focs de consideració.