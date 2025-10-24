Tragèdia evitada per minuts: la ventada fa volar el sostre del pavelló d’Anglesola i impacta contra l’escola

El fort vent que va bufar ahir dijous va arrencar una part del sostre del pavelló d’Anglesola, a l’Urgell, i l’estructura va impactar contra l’escola Santa Creu, situada just al costat, provocant desperfectes importants, especialment vidres trencats. L’incident va tenir lloc pocs minuts després de les tres de la tarda, mentre els alumnes eren al centre. Afortunadament, cap infant va resultar ferit, tot i que molts es van espantar. Tres dotacions dels Bombers van acudir ràpidament al lloc i van evacuar els alumnes mentre s’avisava els pares perquè els anessin a recollir.
Segons l’alcaldessa d’Anglesola, Carme Miró, els danys materials són “molt importants i impactants” i la situació “posa la pell de gallina”. Miró va subratllar que s’havia evitat una tragèdia gràcies al fet que la direcció de l’escola havia decidit fer entrar els infants uns minuts abans del que és habitual. Divendres no s’hi van poder fer classes, ja que s’hi van iniciar treballs de desballestament del material afectat.
Per facilitar la conciliació, les famílies que no van poder tenir els infants a casa van disposar d’un servei d’acollida al centre de dia del Centre Residencial, amb una sala gran i biblioteca. L’escola Santa Creu té un total de 119 alumnes.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va visitar les destrosses i va qualificar-les d’“aparatoses”, tot i que va assegurar que l’objectiu és restablir la normalitat tan aviat com sigui possible, amb previsió de reprendre les classes dilluns. Els tècnics municipals van calcular que s’havien desprès unes vuit plaques del sostre del pavelló, que havia estat millorat el 2022 amb un PUOSC i no presentava problemes aparents. Es sospita que una part mal segellada, combinada amb la força del vent, hauria provocat l’aixecament de les plaques.
A Tàrrega, el vent també va obligar a evacuar l’escola Vedruna, situada al camí de Castellnou, després que les plaques del sostre del pavelló adjacent comencessin a aixecar-se. Els Bombers, amb dues dotacions, van intervenir per precaució. En aquest cas no hi va haver desperfectes, però l’Ajuntament va tallar els carrers Mossèn Nicolau i Doctor Fleming per una peça inestable a la teulada del pavelló.