Troben a la UdL un dibuix de Joan Barceló perdut entre les pàgines d’un llibre

El director de la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida (UdL), Rodolfo Gonzàlez, ha descobert una petita joia cultural entre les pàgines d’un llibre provinent d’una donació recent: una caricatura original del poeta, narrador i dibuixant Joan Barceló i Cullerés, datada l’any 1972. El dibuix, traçat amb bolígraf sobre una targeta de 7 per 12 centímetres, estava dins d’un exemplar de The Oxford Book of Latin Verse procedent del fons bibliogràfic de la Congregació dels Missioners Claretians, entitat que va abandonar Lleida el 2024.

La troballa coincideix amb el tancament de l’Any Barceló (2020-2025), impulsat per commemorar el 70è aniversari del naixement d’aquest autor lleidatà, nascut a Menàrguens l’any 1955 i mort prematurament als 24 anys a Barcelona.

Barceló va deixar una obra intensa i diversa, que inclou poesia, novel·la, teatre infantil, contes i traduccions, així com una producció plàstica vinculada al surrealisme que va exposar arreu del país durant els anys 70. Segons Gonzàlez, el dibuix localitzat està signat amb dues lletres N, tal com solia fer l’autor en aquella època. Ara, aquesta petita obra serà catalogada i incorporada a la reserva especial de la Biblioteca de Lletres, que ja conserva dues publicacions commemoratives editades durant l’Any Barceló: La cuca de llum xarrupa claror, amb textos de l’autor i il·lustracions de Xavier Vilallonga (Pagès Editors i càtedra Màrius Torres), i el primer llibre de la seva obra completa, Volum XXVIIIè, fruit d’un treball conjunt entre la càtedra Màrius Torres, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Menàrguens.

A més, l’aula de Poesia Jordi Jové de la UdL també ha elaborat una antologia poètica de l’autor dins la col·lecció Versos.