Un poble de la Noguera, sense aigua potable per culpa d'un bacteri

Els habitants de la Sentiu de Sió, un petit municipi de la comarca de la Noguera, fa dies que no poden fer ús de l’aigua de l’aixeta per beure a causa d’un problema de contaminació. Segons informa l’alcalde Josep Torres que ha recollit La Mañana, el dilluns 14 d’abril es va detectar la presència d’un bacteri que ha obligat a restringir el consum d’aigua potable per precaució.

Des de llavors, el servei d’aigües de la Diputació de Lleida ha pres mostres per analitzar l’estat de l’aigua. El dijous passat es va realitzar una nova analítica i l’Ajuntament es troba a l’espera dels resultats per decidir si pot aixecar les restriccions. “Confiem que la contraanàlisi confirmi que l’aigua torna a ser apta per al consum humà”, va declarar Torres.

Tot i la incidència, es permet continuar utilitzant l’aigua per altres usos domèstics com rentar-se, cuinar o fer neteja. El consistori va reaccionar ràpidament incrementant el nivell de clor per eliminar el bacteri detectat. Pel moment no s’ha distribuït aigua embotellada entre la població, ja que, segons Torres, “la majoria de gent ja acostuma a comprar aigua per beure”. Tanmateix, l’Ajuntament està disposat a fer-ho si algun veí ho sol·licita.