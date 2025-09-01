Un projecte lleidatà revoluciona la detecció de la sèpsia amb un test de tres hores

Loop Diagnostics, una emergent empresa biotecnològica cofundada per Eduard Guerrero (COO) i Enrique Hernández (CEO), ha llançat al mercat el seu test ràpid SeptiLoop, capaç de detectar la sèpsia en fase inicial amb una mostra de sang i oferir resultats en menys de tres hores. El test ja ha obtingut la marca CE d’IVDR, cosa que li permet obrir mercat a hospitals europeus, i l’empresa està actualment en negociacions per distribuir-Lo a Espanya, Itàlia i Regne Unit. Aquesta nova etapa s’acompanya d’una ronda de finançament de 5 milions d’euros, que se suma als 3 milions que van obtenir el 2023 per completar la fase d’industrialització en un entorn premercat.
La sèpsia continua essent una de les principals causes de mortalitat hospitalària a Europa, amb més de 700.000 morts anuals. Més del 40 % dels casos no se solen detectar a temps, empitjorant el pronòstic dels pacients. SeptiLoop podria reduir la mortalitat fins a un 15 %, disminuir l’ús d’antibiòtics fins a un 30 % i preservar el sistema sanitari europeu de fins a 49.000 milions d’euros en costos anuals
En aquesta línia, el CEO Enrique Hernández ha destacat: “Loop Diagnostics ha desenvolupat SeptiLoop, un test diagnòstic ràpid, assequible i fàcil d’utilitzar que detecta infeccions en sang abans que progressin a sèpsia, sent 10 vegades més ràpid i 3 vegades més eficaç que l’estàndard actual, permetent decisions mèdiques en menys de 3 hores.”
Aquestes paraules posen de manifest el caràcter diferenciador del test: una tecnologia pròpia basada en la resposta immunitària del pacient que ofereix diagnòstics precoços, amb alta precisió i a preus competitius, pensada per a situacions d'urgència i dins d'estructures sanitàries accessibles