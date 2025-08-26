Un tresor de quatre potes: gairebé 300.000 euros per salvar les races autòctones catalanes

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat sobre la taula 296.841,53 euros per preservar el patrimoni genètic del bestiar català. Es tracta d’una línia d’ajuts destinada a fomentar la cria i la conservació de races autòctones que, en molts casos, són una autèntica joia en perill de desaparèixer.
El finançament prové tant de la Generalitat (111.376,41 €) com del Ministeri d’Agricultura (185.465,12 €), canalitzat a través de la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural. En total, una desena d’associacions ramaderes han rebut suport per continuar treballant en la preservació d’espècies tan emblemàtiques com l’ase català, el cavall pirinenc català, la vaca bruna dels Pirineus, l’ovella ripollesa, la cabreta blanca de Rasquera, la gallina del Prat, l’ovella xisqueta o l’oca empordanesa, entre moltes altres.
Les ajudes es destinen a tasques tan essencials com la creació i manteniment de llibres genealògics, la gestió dels programes de millora reconeguts oficialment, la conservació in situ dels ramats, la posada en marxa de bancs de germoplasma i les proves de rendiment i avaluació genètica. Tot plegat per garantir que la riquesa ramadera catalana no quedi relegada a les fotografies antigues.