Assalten i lliguen una parella d’avis en una masia de l’Urgell

Un grup de lladres va assaltar i lligar ahir divendres a la nit un matrimoni d'avis en una masia aïllada de Sant Martí de Riucorb, a Urgell, segons ha confirmat l'ACN de fonts dels Mossos d'Esquadra.
L'avís del succés es va rebre a les 22.12 hores després que tres lladres encaputxats van irrompre a l'habitatge i van immobilitzar la parella que hi viu, un home de 65 anys i la seva dona, de 73.
Els pispes van regirar totes les estances de la casa, però no van trobar diners ni objectes de valor i van fugir amb la furgoneta del matrimoni i els dos telèfons mòbils de les víctimes. Els afectats no van patir lesions durant l'assalt, van poder deslligar-se al cap d'una estona que marxessin els lladres i van avisar el 112.
Els Mossos d'Esquadra van prendre declaració al matrimoni d'avis i han obert una investigació per tal d'identificar, localitzar i detenir els tres pispes responsables de l'assalt.
La nova estratègia dels lladres
Aquest estiu els Mossos van detectar un petit increment de robatoris en pisos. Van detenir a dues persones que estaven enganxant fils a les portes d'uns pisos al barri de Sant Gervasi, a Barcelona per entrar a robar. Aquesta no és l'única història que se sent sobre marques de lladres a pisos amb intenció d'entrar a robar.
Sobretot a l'estiu, als ponts o durant Nadal, quan la gent se'n va de vacances i els pisos queden buits, els lladres que es dediquen al robatori d'immobles vigilen i marquen les portes amb tècniques específiques que els confirma que el pis està buit i ningú ha entrat durant uns dies, així tenen via lliure per entrar a robar.
Una d’aquestes estratègies és la col·locació d’un fil enganxat a la part baixa de la porta d’entrada, que permet saber als lladres si l’habitatge està buit o no. Col·loquen el fil i, si ningú obri la porta, quan els lladres tornen per revisar el fil segueix intacte doncs confirmen que ningú ha visitat el pis en un llarg període de temps.