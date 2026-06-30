Condemnat a 5 anys i mig de presó per raptar i intentar violar una noia a Lleida

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys i mig de presó l'home jutjat al maig per haver retingut i presumptament violat una noia de 21 anys dins una furgoneta el 2023. Durant el judici, la víctima es va desdir del que havia manifestat fins aleshores i va negar que l'home la penetrés. Tot i això, la Fiscalia va mantenir una petició de condemna de 24 anys i 8 mesos de presó.
En la sentència, el tribunal considera que la violació no ha quedat acreditada i condemna l'home per un delicte de detenció il·legal en concurs medial amb un delicte de violació en grau de temptativa. A més, l'absol de robatori amb violència i lesions. La resolució no és ferma i l'advocada de la defensa, Eva Udi, ha avançat a l'ACN que la recorrerà davant el TSJC.
Durant el judici, els pèrits van atribuir el canvi de relat de la víctima sobre la penetració al trauma derivat dels fets i al trastorn de personalitat que pateix, però la sala conclou que aquests arguments no els han "convençut" i que, per tant, el dubte generat sobre aquesta qüestió els obliga a aplicar el principi "in dubio pro reo", (en cas de dubte, a favor de l'acusat).
Així, la sentència considera provat que la matinada del 18 de novembre de 2023 l'acusat va introduir la noia per la força a la furgoneta a l'altura del carrer Girona, la va retenir contra la seva voluntat mentre conduïa fins a una finca de la partida de Grenyana i va intentar penetrar-la amb violència i intimidació en un camí de terra. Segons la resolució, la resistència de la jove i el fet que l'acusat advertís que passava algú per un vial pròxim van impedir que consumés la penetració.
En la sentència, els magistrats no dubten de la veracitat del relat de la noia i remarquen que la seva declaració sobre els aspectes essencials s'ha mantingut coherent i ha quedat corroborada per proves objectives i testimonis. Entre aquests, destaquen el motorista que va veure una furgoneta circulant amb la porta oberta i unes cames de dona donant puntades des de l'interior, així com l'agent de la Guàrdia Urbana fora de servei que va sentir els crits d'auxili de la jove i la va trobar poc després en estat d'ansietat.
L'Audiència rebutja la versió de l'acusat, però l'absol de robatori i lesions
D'altra banda, el tribunal rebutja la versió exculpatòria de l'acusat, que durant el judici va assegurar que la jove havia pujat voluntàriament a la furgoneta mentre fugia d'una baralla a la sortida d'una discoteca i que ell simplement la va deixar en un camí de terra sense agredir-la. Els magistrats consideren que aquest relat resulta incompatible amb les proves practicades i el qualifiquen d'inversemblant.
En aquest sentit, remarquen que l'home no explica els crits d'auxili que van sentir els testimonis, ni la resistència que oferia la víctima des de l'interior del vehicle, ni tampoc l'estat en què va ser localitzada poc després dels fets. A més, asseguren, aquesta versió no encaixa amb els indicis recollits pels Mossos, que van trobar l'home a prop del lloc amb rascades recents i fang a la roba, ni amb el fet que la furgoneta aparegués amagada en una finca agrícola amb les claus abandonades a pocs metres.
L'Audiència, però, l'absol dels delictes de robatori amb violència i lesions pels quals la Fiscalia també havia formulat acusació. D'una banda, considera que no hi ha prou proves que permetin acreditar que prengués el telèfon mòbil a la víctima i, de l'altra, descarta el delicte de lesions perquè la noia es va oposar "decididament" a l'exploració dels forenses a l'hospital després dels fets i no s'ha pogut acreditar que patís lesions que justifiquin una condemna específica per aquest delicte.
Recurs de la defensa davant el TSJC
A més dels 5 anys i 6 mesos de presó, l'Audiència imposa al condemnat 6 anys de llibertat vigilada, la prohibició d'apropar-se a menys de 200 metres de la víctima o comunicar-s'hi durant vuit anys i la inhabilitació especial durant 12 anys per exercir professions o activitats amb contacte habitual amb menors. També l'obliga a indemnitzar la jove amb 15.000 euros pels danys morals.
L'advocada de la defensa, Eva Udi, ha confirmat a l'ACN que presentarà un recurs d'apel·lació contra la sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'advocada va demanar durant el judici l'absolució del seu client. L'home es troba en presó provisional des del 20 de novembre de 2023 i, per tant, gairebé ja ha complert la meitat de la pena imposada.