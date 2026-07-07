Detingut després d'entrar a robar en una casa de Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de diumenge un home acusat d'haver entrat a robar en un habitatge del barri de la Bordeta, a Lleida.
Els fets es van produir cap a les tres de la matinada, quan diversos testimonis van avisar el 112 després d'observar un individu amb roba fosca i guants que inspeccionava l'interior dels vehicles aparcats al carrer Antoni Solé. Segons van explicar, poc després l'home va enfilar-se per la tanca d'una casa, va escalar la façana i va accedir a l'habitatge a través d'un balcó.
Una patrulla de paisà desplaçada fins al lloc va localitzar al carrer un sospitós que coincidia amb la descripció facilitada pels alertants. Durant l'escorcoll, els agents li van intervenir diversos objectes presumptament sostrets, entre els quals una cadena de color platejat, un rellotge, dos telèfons mòbils, un bitllet d'un dòlar dels Estats Units i diners en efectiu.
Els propietaris de l'immoble van identificar com a seus els objectes recuperats, fet que va permetre detenir el sospitós com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un domicili.
Segons la policia, el detingut acumulava antecedents per robatoris en habitatges i ja havia estat arrestat els anys 2015 i 2018 en dues investigacions similars a Lleida.
L'arrestat va passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.