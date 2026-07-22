Detingut un veí del Segrià en una macrooperació contra el tràfic de drogues amb ramificacions a Lleida

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava principalment a la província d'Osca, però que també tenia connexions amb les comarques de Lleida. L'operació s'ha saldat amb 19 detinguts i una persona investigada, entre els quals hi ha un arrestat al Segrià, a més d'un altre a Premià de Mar.
La investigació va permetre determinar que una part del subministrament de substàncies estupefaents procedia de la demarcació de Lleida, fet que va portar els investigadors a ampliar les indagacions fora de l'Aragó. En aquest sentit, es van practicar escorcolls simultanis en habitatges de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona.
Durant l'operatiu, desplegat el passat 14 de juliol, els agents van intervenir una gran quantitat de droga. En concret, es van decomissar 1,7 quilos de cocaïna, 44,83 quilos d'haixix, 5 quilos de cabdells de marihuana, 670 grams de MDMA, 128 pastilles d'èxtasi, 100 grams de ketamina i 162.948 euros en efectiu, a més de diferent material relacionat amb l'activitat delictiva.
La investigació es va iniciar a finals del 2025, després de la detenció de dues persones al Sobrarb per presumptes delictes contra la salut pública. Les gestions posteriors van permetre descobrir una xarxa de distribució de drogues que abastia diferents punts de la província d'Osca i que es proveïa, en part, des de Lleida i Barcelona.
Els investigadors també van detectar l'existència d'un grup encarregat de fer tasques de contravigilància, amb l'objectiu d'alertar els integrants de la xarxa de possibles controls policials durant els desplaçaments de la droga.
En l'operació hi van participar efectius de diverses unitats de la Guàrdia Civil, entre elles les comandàncies d'Osca, Lleida i Barcelona, així com equips especialitzats en seguretat ciutadana, intervenció i servei cinològic.
Els 19 detinguts, d'entre 18 i 69 anys, estan investigats per presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. El Jutjat d'Instància i Instrucció de Boltaña ha decretat l'ingrés a presó provisional de quatre dels arrestats, mentre que la resta han quedat en llibertat amb mesures cautelars.