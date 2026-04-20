Dos detinguts després d'assaltar una dona a casa seva a Lleida i amenaçar-la amb un ganivet

Dos homes de 18 i 22 anys han estat detinguts a Lleida, acusats d'assaltar una dona gran a casa seva aquest divendres a la capital del Segrià, segons ha avançat el diari Segre i han confirmat a l'ACN fonts dels Mossos d'Esquadra.

Els arrestats estan acusats de delictes de robatori amb violència i intimidació, lesions lleus i per resistència i desobediència a l'autoritat. Els dos joves s'haurien atansat a la dona quan estava al portal de casa seva amenaçant-la amb un ganivet, l'haurien llançat a terra, i tot seguit li haurien robat la bossa i arrencat la cadena d'or que duia al coll.

Durant la detenció, que es va produir el mateix dia unes hores després, van enfrontar-se als mossos que els van arrestar, i van colpejar a un dels agents.