Els Mossos d'Esquadra han desmantellat el principal punt de venda al detall de cocaïna del Pla d'Urgell. Això, després de detenir divendres passat el seu responsable a Mollerussa, un home, de 51 anys, com a presumpte delicte contra la salut pública.
La policia investigava el sospitós des de l'estiu, després de tenir coneixement que l'home emmagatzemava cocaïna al seu domicili que posteriorment distribuïa a la via pública o a zones d'oci del municipi a consumidors habituals. Després de realitzar diversos dispositius de seguiment, la policia va fer una entrada i al seu domicili divendres passat, on va detenir l'home i va intervenir un embolcall amb 33,5 grams de cocaïna en roca, 6 dosis d'un gram i 2.085 euros en moneda fraccionada.
La policia afirma que amb aquesta detenció, s'ha desmantellat el principal punt de venda al detall de cocaïna de la comarca.
L'actuació policial es va fer al domicili de l'individu, ubicat al Grup Catalunya de Mollerussa. El detingut, amb antecedents per delictes contra la salut pública i altres fets, va passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.