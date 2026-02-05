Jutgen el treballador d'un hotel d'Espot acusat d'abusar d'una noia de 15 anys

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres el treballador d'un hotel d'Espot, al Pallars Sobirà, acusat d'abusar sexualment d'una clienta de 15 anys l'abril del 2022. La noia es trobava de viatge de fi de curs amb l'institut, situat a la província de Màlaga. La nit dels fets el grup escolar va celebrar una festa a l'hotel i l'acusat va fer-los-hi de cambrer i discjòquei. La víctima ha explicat que, de matinada, tots dos es van trobar a les escales i ell li va demanar un petó. "Li vaig dir que no, però em va empènyer contra la paret, em va fer petons i em va agafar del cul. Vam forcejar una estona i, quan em va deixar sortir, vaig anar a explicar-ho als companys", ha declarat. L'acusat, que ho ha negat tot, s'enfronta a 4 anys de presó.
Després de la festa, la noia es va adonar que no li quedava bateria al mòbil i va decidir anar a l'habitació del seu xicot per agafar el seu carregador. Quan pujava les escales, ha explicat que va veure l'acusat i que aquest li va dir que "anés amb compte perquè havia vist als professors vigilant". Tot seguit, ha relatat que el noi va portar-la a les escales d'emergència i la va "enganyar" per dur-la fins a la primera planta --on ell s'allotjava--.
Després dels presumptes abusos, la noia ha explicat que va marxar corrent a explicar-li-ho tot al seu xicot i a les seves companyes d'habitació, les quals també van posar els fets en coneixement de la tutora. Tant els joves com la professora han coincidit que la víctima es mostrava molt nerviosa i ansiosa davant dels fets. Per la seva banda, les forenses que van entrevistar-la han conclòs que el seu testimoni és del tot creïble.
L'acusat ho nega, però ingressa 1.500 euros al jutjat
Per la seva banda, l'acusat ha admès que es va trobar la noia a les escales, però ha negat que abusés d'ella. "Ella em va dir que l'acompanyés, jo li vaig dir que no i me'n vaig anar a dormir a l'habitació. L'endemà em van dir que volien denunciar-me", ha declarat en resposta al seu advocat. Tot i que la defensa n'ha demanat l'absolució, el processat ha ingressat al jutjat 1.500 euros, import que equival a la meitat de la responsabilitat civil que li reclamen les acusacions.
La Fiscalia i l'acusació particular han considerat acreditat el delicte d'abús sexual i han mantingut la petició de 4 anys de presó i 4 anys de llibertat vigilada per al jove. També han sol·licitat que el noi no pugui aproximar-se a menys de 600 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 4 anys, ni treballar en qualsevol feina que suposi tenir un contacte amb menors durant 4 anys. El judici ha quedat vist per a sentència.