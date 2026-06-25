L’Audiència Nacional autoritza l’extradició al Marroc d’un veí de Lleida acusat de liderar una xarxa de tràfic de fàrmacs

L’Audiència Nacional ha donat llum verda a l’extradició al Marroc d’un veí de Lleida que les autoritats marroquines assenyalen com el suposat responsable d’una organització internacional dedicada al tràfic de medicaments psicotròpics utilitzats per elaborar karkubi, coneguda com la “droga dels pobres”.
La decisió ha estat adoptada per la Secció Primera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional, que considera que hi ha indicis suficients perquè l’investigat sigui jutjat al Marroc per presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a un grup criminal.
Segons la documentació aportada per les autoritats marroquines, l’home hauria tingut un paper de líder i coordinador de la xarxa, encarregada d’obtenir fàrmacs mitjançant receptes falsificades i enviar-los cap al Marroc.
Una investigació internacional iniciada el 2021
La investigació es va posar en marxa l’any 2021 en el marc d’una operació conjunta entre Espanya, França i el Marroc. El cas va començar després que al port de Tànger Med fos interceptada una furgoneta vinculada a una empresa de transports de Lleida amb 4,47 quilos de cocaïna i 361.672 pastilles psicotròpiques.
Segons la investigació policial, aquests medicaments eren destinats a l’elaboració del karkubi, una substància que s’obté barrejant fàrmacs psicotròpics amb altres productes com haixix, alcohol i pega, i que té una gran presència al mercat il·legal del Marroc. L’operació va permetre descobrir una xarxa que, presumptament, aconseguia medicaments amb documentació falsa per després exportar-los.
Més de 200.000 pastilles intervingudes a Espanya
La investigació va culminar el gener del 2022 amb la detenció de vuit persones. Entre elles hi havia el suposat líder de la trama, detingut a Lleida, i el principal proveïdor dels fàrmacs, localitzat a Alacant.
Durant les diferents fases de l’operació, els agents van intervenir importants quantitats de substàncies:
- 80.000 pastilles amagades en forns industrials a Getafe.
- 70.000 comprimits localitzats en un vehicle al port francès de Séte.
- 62.000 pastilles ocultes dins d’una maleta en un cotxe a Lleida.
- Altres quantitats de drogues i medicaments en diversos escorcolls.
La Policia Nacional va destacar que les més de 200.000 pastilles psicotròpiques confiscades a Espanya representaven la partida més gran d’aquest tipus de fàrmacs localitzada fins aleshores al país.
L’Audiència Nacional rebutja els arguments de la defensa
Durant la vista judicial, la defensa de l’investigat es va oposar a l’extradició i va argumentar que les acusacions es basaven en declaracions d’altres persones sense proves directes contra ell.
També va destacar que l’home viu a Catalunya des del 2009, que té la família a Espanya, dos fills, que no té antecedents i que havia demanat protecció internacional per temor a tornar al Marroc.
Tot i això, l’Audiència Nacional considera que les proves aportades permeten identificar suficientment el paper que presumptament desenvolupava dins de l’organització. Segons els magistrats, diversos investigats l’haurien assenyalat com la persona que coordinava els enviaments de droga i medicaments des de Lleida cap al Marroc.
La sala també conclou que els fets investigats serien delictius tant a Espanya com al Marroc i descarta que hi hagi cap procediment o condemna pels mateixos fets en tribunals espanyols.
Finalment, els magistrats han declarat procedent l’extradició al Marroc, tot i que la decisió encara pot ser recorreguda davant el Ple de la Sala Penal de l’Audiència Nacional.