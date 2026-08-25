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Lleida manté el dispositiu de seguretat al Parc de les Vies després dels aldarulls

Successos

La Guàrdia Urbana i els Mossos continuaran patrullant la zona de manera preventiva mentre avança la investigació sobre els enfrontaments

  • L'escut de la Guàrdia Urbana de Lleida i la comissaria al fons

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Publicat el 25 d’agost de 2026 a les 10:10

El dispositiu policial al Parc de les Vies de Lleida continuarà actiu durant els pròxims dies, tot i que la situació s’ha mantingut estable i no s’han registrat nous incidents. La decisió s’ha pres després de la reunió de seguiment que han mantingut l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, la tinenta d’alcaldia Cristina Morón i els comandaments de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra.

L’operatiu es va posar en marxa ara fa una setmana arran dels aldarulls del cap de setmana del 15 i 16 d’agost, amb l’objectiu de reforçar la vigilància i evitar que es repetissin els episodis de violència a la zona.

Més vigilància com a mesura preventiva

Durant la trobada, els responsables de seguretat han fet una valoració positiva del funcionament del dispositiu. Malgrat l’absència de nous conflictes, s’ha acordat mantenir la presència policial durant uns dies més com a mesura preventiva.

Paral·lelament, continua oberta la investigació per identificar totes les persones que haurien participat en els enfrontaments. Els cossos policials també mantenen el contacte amb les diferents comunitats de la zona amb la voluntat de prevenir nous conflictes i garantir la convivència i l’ordre públic.

13 detinguts pels aldarulls

En el marc de la investigació, els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat un jove presumptament relacionat amb els incidents. Segons la investigació, estaria vinculat a l’atac contra una botiga del carrer Girona, on presumptament hauria disparat amb una arma d’aire comprimit i hauria causat ferides a dues persones.

La policia també l’acusa d’haver publicat a les xarxes socials missatges que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i contra la policia.

Amb aquesta detenció, ja són 13 les persones detingudes en relació amb els aldarulls registrats a Lleida. La investigació, però, continua oberta mentre els cossos policials treballen per aclarir els fets i determinar el grau de participació dels diferents implicats.

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