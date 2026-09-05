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Detenen un home per apallissar la parella a Aitona

Successos

  • Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 11:10

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home de 42 anys acusat d'apallissar la seva parella a Aitona, al Segrià. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) fonts policials, l'agressió masclista es va produir al voltant de les sis de la matinada.

El SEM va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI), però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.

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