Mor un home en un accident de parapent a Tremp

Un home ha mort aquest dimecres en un accident de parapent a Tremp, al Pallars Jussà. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'incident, que concretament s'ha produït a la zona de Palau de Noguera, a les 13.20 hores. La víctima és un home de 63 anys i nacionalitat britànica.\r\n\r\nEn rebre l'avís, tres dotacions dels Bombers, dels parcs de Tremp i Sort, s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han fet recerca. Quan l'han localitzat, l'home ja estava ferit de gravetat i han iniciat una primera atenció sanitària, a l'espera que arribessin dues dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Finalment, però, els cossos d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida.\r\n\r\nEls Mossos d’Esquadra, per la seva banda, s'hi han desplaçat amb cinc patrulles, de les unitats de Seguretat Ciutadana i Investigació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nConfinen les poblacions de Pallerols i Ribera d'Ondara per un incendi a Talavera Àlvar Llobet i Sotelo\r\n\r\n