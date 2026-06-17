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Mor un home en un accident de parapent a Tremp

La víctima és un home de 63 anys i nacionalitat britànica

  • Un parapent enlairant-se, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 17 de juny de 2026 a les 20:31

Un home ha mort aquest dimecres en un accident de parapent a Tremp, al Pallars Jussà. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'incident, que concretament s'ha produït a la zona de Palau de Noguera, a les 13.20 hores. La víctima és un home de 63 anys i nacionalitat britànica.

En rebre l'avís, tres dotacions dels Bombers, dels parcs de Tremp i Sort, s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han fet recerca. Quan l'han localitzat, l'home ja estava ferit de gravetat i han iniciat una primera atenció sanitària, a l'espera que arribessin dues dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Finalment, però, els cossos d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Els Mossos d’Esquadra, per la seva banda, s'hi han desplaçat amb cinc patrulles, de les unitats de Seguretat Ciutadana i Investigació.

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