Nou ferits continuen ingressats dos dies després de l'accident d'autobús a Lleida

Dos dies després del greu accident d'autobús a la Rambla Ferran de Lleida, nou persones continuen ingressades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, segons l'última actualització del Departament de Salut.
Dels pacients hospitalitzats, tres es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Un d'ells evoluciona favorablement i està previst que sigui traslladat a planta al llarg d'aquest divendres. Els altres dos continuen ingressats, un en estat crític i l'altre en estat semicrític. La resta de ferits, sis en total, romanen hospitalitzats a planta i presenten una evolució estable.
L'accident, que es va produir dimecres a primera hora del matí, va provocar 44 persones ferides. Vint-i-una van requerir ingrés hospitalari per fractures, traumatismes i altres lesions, mentre que la resta van ser ateses als centres sanitaris o al mateix lloc dels fets.
El sinistre es va produir quan un autobús de la línia regular entre Lleida i la Granja d'Escarp va sortir de la trajectòria mentre circulava per la Rambla Ferran i va acabar impactant contra la façana del Palau de la Diputació. El vehicle feia pocs minuts que havia iniciat el recorregut des de l'estació d'autobusos i circulava per un tram amb limitació de 20 quilòmetres per hora.
La Guàrdia Urbana de Lleida continua investigant què va provocar l'accident. Els agents analitzen les gravacions de les càmeres de seguretat, les declaracions dels testimonis i les dades registrades pel tacògraf del vehicle. Les primeres diligències ja han estat traslladades al jutjat de guàrdia.
La conductora, de 36 anys, s'havia incorporat a Autocars Gamón feia només tres dies i aquell matí feia la ruta acompanyada d'un conductor amb experiència, que exercia funcions de suport mentre ella es familiaritzava amb aquest trajecte habitual cap al Baix Segre. Les proves d'alcoholèmia i drogues practicades després del sinistre van donar resultat negatiu.
Paral·lelament, l'entitat Fruita amb Justícia Social ha posat en marxa un servei d'assessorament gratuït adreçat als temporers que viatjaven a l'autobús i als seus familiars. A través d'un canal de WhatsApp, ofereix orientació jurídica i acompanyament per garantir que les víctimes puguin exercir els seus drets laborals, recordant que un accident produït durant el desplaçament a la feina es considera un accident laboral in itinere.