Ramon Carulla, el constructor de Vilanova de Bellpuig desaparegut que va ajudar dos dels ferits en l'ensorrament

Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per localitzar Ramon Carulla, el propietari de la casa del carrer Nou de Vilanova de Bellpuig que dimecres al matí es va esfondrar i va atrapar quatre persones, totes elles rescatades amb vida. Carulla, de 46 anys i veí del poble des de sempre, està desaparegut des de poc després dels fets sense que se'n coneguin els motius, malgrat haver estat una figura clau en els primers instants de l’emergència.
Segons expliquen diversos veïns, Carulla va arribar al lloc del sinistre a primera hora del matí, poc després de les set. Sense pensar-s’ho dues vegades, va entrar a l’habitatge col·lapsat enmig de la foscor i el perill per ajudar les persones atrapades. Va ser ell qui va aconseguir treure els dos primers ferits d’entre les runes, en una actuació que els testimonis qualifiquen d’heroica. Després d’això ja no se’l va tornar a veure.
La família va alertar de la seva desaparició i els Mossos van activar un cas considerat de risc. La recerca ha comptat amb la implicació activa de l’Ajuntament i del conjunt del veïnat, que durant la jornada d’ahir van organitzar grups de cerca. Paral·lelament, les xarxes socials s’han omplert d’imatges de Ramon Carulla, compartides per veïns i institucions amb l’objectiu de facilitar la seva localització. També s’hi han difós les dades del vehicle que podria conduir, propietat de la seva dona, la matrícula del qual ja consta a totes les bases de dades policials.
Constructor de professió i caçador aficionat, Ramon Carulla ha treballat durant anys en el sector i és molt conegut al municipi. Al poble el descriuen com una persona treballadora, compromesa i sempre disposada a donar un cop de mà.