Un atracador armat s’endú uns 2.000 euros d’un supermercat de Lleida

Un supermercat del carrer Pallars de Lleida va ser víctima d’un atracament durant la matinada de dimecres. Un individu va entrar al local, situat al número 38 del carrer Pallars, a tocar de la plaça del Clot de les Granotes, i va amenaçar el responsable amb una arma de foc abans de fugir amb els diners de la caixa.
L’assalt es va produir poc abans o al voltant de la mitjanit de dimarts a dimecres. Segons el relat del responsable de l’establiment, l’autor va accedir al supermercat i va exhibir una pistola amb la qual el va intimidar. A continuació, li va exigir els diners disponibles a la caixa registradora.
L’individu hauria aconseguit apoderar-se d’uns 2.000 euros, segons l’estimació facilitada pel responsable del negoci. Un cop va aconseguir el botí, va abandonar ràpidament l’establiment i va fugir corrent.
Investigació oberta
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís poc després de l’atracament i van activar un dispositiu per intentar localitzar el sospitós pels voltants. Els agents també van recollir informació sobre les circumstàncies de l’assalt per avançar en la investigació.
A hores d’ara, l’autor encara no ha estat localitzat ni detingut. La policia treballa per identificar-lo i determinar exactament com es va produir el robatori.
Un dels elements que encara s’ha d’aclarir és la naturalesa de l’arma utilitzada durant l’assalt. No s’ha pogut determinar si la pistola era real o si es tractava d’una arma simulada, un aspecte que haurà de concretar la investigació policial.