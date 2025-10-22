Castellbell i el Vilar acollirà aquest dijous el rodatge de l'anunci de La Marató de TV3

Castellbell i el Vilar es convertirà aquest dijous en plató de televisió amb el rodatge de l'anunci de La Marató de TV3. Televisió de Catalunya ha escollit el pla del Mas-roig, un dels paratges naturals més representatius del municipi, com a localització principal de les imatges que es podran veure pròximament a la televisió i a les xarxes socials.
Un escenari amb vistes a Montserrat
L'equip de rodatge de TV3 gravarà entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda al punt on s'ubica el banc d'observació de Montserrat, dins del pla del Mas-roig. El lloc, conegut per les seves vistes privilegiades al massís, ha estat triat per la seva bellesa i pel seu simbolisme com a espai de trobada i de natura.
Aquestes imatges formaran part de l'anunci oficial de La Marató 2025, el programa solidari més importants del país, que enguany dedicarà els seus fons a la investigació del càncer. L'emissió tindrà lloc el 14 de desembre.
Crida a la participació veïnal
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha fet una crida als veïns i veïnes que vulguin fer de figurants de manera desinteressada per aparèixer a l'anunci. Les persones interessades només caldrà que es presentin a les 12 del migdia al pla del Mas-roig, punt de trobada de l'equip tècnic.
Amb aquesta iniciativa, el municipi tindrà l'oportunitat de participar activament en una acció audiovisual de gran abast mediàtic, vinculada a una causa solidària que cada any mobilitza milers de persones arreu del territori.