Manresa obre la convocatòria del Premi de Dibuix i Gravat Joan Vilanova, dotat amb 3.000 euros

Ja s'han fet públiques les bases del XXVIII Premi de Dibuix i Gravat Joan Vilanova, un certamen que busca promoure la creació artística i recordar la figura del reconegut dibuixant manresà. La convocatòria, organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Cercle Artístic i l'Escola d'Art, està oberta a persones majors d'edat fins al 25 de gener de 2026.
Convocatòria oberta a dibuixants i gravadors
Els participants hauran de presentar les seves obres al Centre Cultural el Casino (passeig Pere III, 27 baixos) entre el 16 i el 25 de gener de 2026, de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h, i també els dimecres al matí, de 9 a 13 h.
Cada concursant pot presentar una única obra per modalitat -dibuix o gravat- amb tema lliure, sempre que no hagi estat premiada en altres concursos. Les peces hauran d'estar emmarcades i protegides amb vidre o metacrilat i no podran superar les dimensions màximes de 100 x 100 cm.
El jurat, integrat per especialistes designats per l'Ajuntament, el Cercle Artístic i l'Escola d'Art de Manresa, atorgarà un premi de 1.500 euros per a cada modalitat i podrà concedir accèssits honorífics si ho considera oportú.
Exposició i lliurament de premis
Les obres seleccionades s'exposaran a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino del 6 al 21 de febrer de 2026. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es faran el mateix 6 de febrer a les 7 de la tarda, coincidint amb la inauguració de l'exposició.
Un homenatge a Joan Vilanova
El premi porta el nom de Joan Vilanova i Roset (1908-1990), dibuixant i il·lustrador manresà que va destacar per la seva gran versatilitat artística. Tot i treballar com a cap de magatzem a la CAME, va dedicar la seva vida al dibuix, la il·lustració i l'humor gràfic.
La seva producció inclou cartells, ex-libris, nadales i il·lustracions per a revistes i llibres, així com textos teatrals i col·laboracions en activitats culturals locals. El premi, creat a mitjans dels anys noranta, ret homenatge a la seva trajectòria i s'ha consolidat com un referent en el panorama artístic català.
Per a més informació, es poden consultar les bases completes del concurs al web de l'Ajuntament de Manresa.