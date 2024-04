«Chicago, el musical» arribarà al Kursaal de Manresa en set funcions del 14 al 17 de novembre

Aquesta propera tardor, la sala gran del Kursaal de Manresa acollirà en set funcions Chicago, el musical, una de les comèdies musicals més famoses i emocionants de Broadway. Es podrà veure del 14 al 17 de novembre a càrrec de SOM Produce, els mateixos productors que l'any passat van portar al Kursaal La jaula de las locas i Grease. Les entrades per veure Chicago es posaran a la venda a partir d'aquest divendres a les 11 del matí.

Escrita per Fred Ebb i Bob Fosse, amb música de John Kander i lletres de Fred Ebb, la producció que ens arribarà al Kursaal està encapçalada per Ivan Labanda i compta amb més de vint artistes dalt de l'escenari, entre músics, actors i ballarins. Es tracta d'una història excitant sobre avarícia, assassinats i el món de l'espectacle, plena de temes mítics com All That Jazz i Razzle Dazzle.

Ambientada enmig de l'extravagant decadència dels anys 20, Chicago explica la història de Roxie Hart, mestressa de casa i ballarina d'un club nocturn, que assassina amb malícia al seu amant quan ell l'amenaça amb abandonar-la. Desesperada per evitar la condemna, Roxie enganya el públic, els mitjans de comunicació i la seva companya de cel·la i rival, Velma Kelly; i contracta a l'advocat més hàbil de la ciutat de Chicago, Billy Flynn. Aquest famós advocat convertirà el seu crim premeditat en una cortina de fum de titulars sensacionalistes de l'estil dels quals es poden llegir avui en les revistes i diaris d'escàndols.

Fins a finals d'abril, la producció fa temporada al Teatre Apolo de Madrid. Després, la gira de Chicago passarà per València, Málaga, Gijón, Valladolid, Salamanca, Saragossa, Sevilla... a més a més de Manresa. I també és previst que més endavant faci estada a Barcelona.

Les funcions de dijous a les 7 de la tarda i de diumenge a les 12 del migdia tindran un preu únic de 39 euros, mentre que la resta de funcions, divendres i dissabte a 2/4 de 6 de la tarda i a les 9 del vespre, i diumenge a les 6 de la tarda tindran un preu general de 55 euros, un preu de 49 euros per al Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30 anys, i de 39 euros per als menors de 16 anys. Les entrades per veure Chicago, el musical al Kursaal es podran comprar a partir de divendres, 19 d'abril a les 11 del matí a taquilles i per internet.