El CNL Montserrat arriba a les 378 parelles lingüístiques durant el 2024

El CNL Montserrat ha arribat a les 378 parelles lingüístiques el 2024 entre les comarques del Bages, l'Anoia, el Berguedà i la Cerdanya. A Manresa se n'han format 81 i el CNL Montserrat ha organitzat onze tertúlies amb 70 participants i ha arribat als 113 establiments col·laboradors. A més, ha portat l'exposició Quan parles fas màgia a la cooperativa Abacus i també s'han format 24 parelles lingüístiques d'àmbit penitenciari al CP Lledoners.

A tot el país, el Voluntariat per la llengua (VxL) ha superat les 190.000 parelles lingüístiques des que es va iniciar el programa el 2003. L'any 2024 s'han format 11.509 parelles lingüístiques, la xifra més alta de parelles de tota la història del VxL. És la segona vegada que se superen les 11.000 parelles lingüístiques anuals: l'any 2019 se'n van crear 11.425.

Les parelles lingüístiques han conversat 230.180 hores en conjunt durant l'any 2024. S'han registrat 8.571 noves inscripcions, de les quals 2.366 corresponen a voluntaris i 6.205 a aprenents.

En la modalitat virtual, l'any 2024 s'han format 1.818 parelles que han mantingut converses des de 35 països diferents. En total, ja s'han format més de 16.000 parelles virtuals des de l'inici d'aquesta modalitat, el gener de 2017. Durant el 2024, s'han organitzat en el marc del programa 1.860 activitats, en les quals hi han participat 29.802 persones. També s'han signat 6.317 acords amb entitats i establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua.

Què és el Voluntariat per la llengua?

Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa impulsat per la Secretaria de Política Lingüística (SPL) de la Generalitat de Catalunya i gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a través dels 22 centres de normalització lingüística (CNL) repartits per tot Catalunya.

La coordinació del VxL es duu a terme des dels Serveis Centrals del CPNL a Barcelona i depèn de l'Àmbit de Formació i Foment. El Servei de Comunicació i Difusió del CPNL és l'encarregat de donar suport als mitjans de comunicació per a l'elaboració d'informacions locals o d'àmbit general.

Voluntariat per la llengua és un programa que posa en contacte una persona que parla habitualment català amb una altra que en té coneixements bàsics i que vol parlar-lo. D'aquesta manera, es constitueixen parelles lingüístiques que es troben i parlen on volen (presencialment o virtual), quan volen i del que volen durant un mínim de 10 hores (una hora a la setmana). S'adreça només a persones majors d'edat.

Les parelles lingüístiques que es formen als diferents CNL, a més de les orientacions i el material que se'ls proporciona per tal d'ajudar-los en el desenvolupament de les trobades, tenen també l'opció de participar en activitats complementàries relacionades amb la llengua i el coneixement de la cultura i el territori. En aquest sentit, el VxL té la col·laboració d'entitats i establiments de tot Catalunya que participen activament en l'assoliment dels objectius del programa.

Les persones que vulguin participar en el programa, tant de manera presencial com fent les trobades a través de videoconferència, poden fer-ho a través de la pàgina web del Voluntariat per la llengua, omplint un senzill formulari que hi ha, i també ho poden fer al mateix a través del correu vxl.montserrat@cpnl.cat o del telèfon 634 757 868.