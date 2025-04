Manresa inicia campanyes d'inspecció sancionadores per garantir el català en els rètols comercials

A partir d'aquest mes d'abril s'iniciaran inspeccions de consum de caràcter sancionador a Manresa amb l'objectiu de vetllar per al paisatge lingüístic dels establiments comercials. La normativa queda recollida a la Llei 1/1998 de política lingüística i a la Llei 22/2010, del Codi de Consum de Catalunya. Determina que la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als usuaris i consumidors dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català. L'incompliment d'aquesta normativa comporta sancions econòmiques per part de l'Agència Catalana de Consum. Les inspeccions es duran a terme a través del servei de campanyes de control i disciplina de mercat de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Agència Catalana de Consum i coordinat per l'Assessor per la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Manresa.

Les campanyes d'inspeccions completen les mesures previstes al Pla Estratègic per a la Llengua Catalana de Manresa (PELC) que, en primer lloc, va modificar el formulari de llicències d'activitat, exigint informar sobre el contingut de la retolació exterior en català. També es va dur a terme una campanya de conscienciació adreçada a gestories i enginyeries perquè informessin els seus clients sobre les obligacions lingüístiques en la retolació. A més, es va posar en marxa una diagnosi dels usos lingüístics i una campanya d'informació i conscienciació a establiments comercials en diversos barris, oferint als comerciants el programa de formació en català Comerços aprenents del Consorci per a la Normalització Lingüística, que compta amb bons números de participació amb 34 establiments.

Amb aquestes accions, l'Ajuntament de Manresa intensifica les mesures per fomentar l'ús del català i vetllar pel compliment de la Llei de Política Lingüística en els rètols dels establiments ja existents i en els de nova obertura durant el procés de tramitació de la seva llicència d'activitats.