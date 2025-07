Junts Bages celebra el sopar d'estiu amb la militància i fa balanç del curs polític

Junts Bages va celebrar aquest dijous el seu tradicional sopar d'estiu, una cita que va reunir alcaldes, regidors i militants de la comarca, just a les portes de les vacances. Abans del sopar, els afiliats van participar en una assemblea per fer balanç del curs i compartir reptes de futur.

Assemblea amb debat i projecció de futur

La trobada va començar amb l'assemblea d'afiliats de Junts Bages, encapçalada per la presidenta comarcal, Eulàlia Sardà; la presidenta de Junts a la vegueria de la Catalunya Central, Rosa Vestit, i el responsable de Política Municipal, Joan Ramon Casals. Durant la sessió es va fer balanç de la feina duta a terme els darrers mesos i es va obrir un espai de reflexió col·lectiva per abordar temes rellevants per al conjunt de la comarca.

Els participants van posar sobre la taula accions, reptes i prioritats per continuar impulsant la presència i el treball polític de Junts als diferents municipis del Bages.

Un espai per compartir i reforçar vincles

Tot seguit, va tenir lloc el sopar, que va comptar amb una àmplia representació del partit al territori. Entre les persones assistents, hi havia els diputats al Parlament Anna Erra i Salvador Vergés, així com diversos càrrecs municipals i comarcals. També hi va assistir Joan Ramon Casals, en la seva nova responsabilitat com a responsable de Política Municipal del partit.

La trobada va servir com a espai de retrobament entre la militància, en un ambient distès i participatiu, amb l'objectiu de compartir propostes i punts de vista. Des de Junts Bages es va remarcar la importància de mantenir aquests espais de trobada, que contribueixen a enfortir el projecte col·lectiu del partit a la comarca i a seguir treballant de manera coordinada de cara al futur.