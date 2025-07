Santpedor aprova la integració del camí del Serrat a la xarxa de la Diputació

El ple ordinari de juliol de l'Ajuntament de Santpedor va aprovar aquest dimarts, per unanimitat, el conveni amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellnou de Bages per dur a terme el projecte constructiu de condicionament del camí que connecta Santpedor amb el Serrat de Castellnou. Aquesta actuació, que suposarà una inversió d'1.907.057,38 euros a càrrec de la Diputació, permetrà integrar el camí a la xarxa local de carreteres de titularitat provincial.

El projecte contempla diverses millores tècniques, com l'adequació del traçat, l'optimització del drenatge longitudinal, l'encreuament d'accés al cementiri i la renovació de la senyalització, així com la reposició dels serveis afectats per les obres. Aquesta integració permetrà garantir el compliment dels requisits tècnics exigits per les vies de titularitat supramunicipal, millorant alhora la seguretat i la funcionalitat d'una connexió clau entre els dos municipis.

Suport a la quarta línia de l'Institut d'Auro

En el mateix ple, es va aprovar també una moció en defensa de la quarta línia de primer d'ESO a l'Institut d'Auro, impulsada pel grup municipal CUP-Amunt i consensuada amb ERC i Santpedor per Santpedor (SxS). La proposta, que va obtenir 8 vots a favor (CUP-Amunt, ERC i SxS) i 4 abstencions (SEAM), insta el Departament d'Educació a reconsiderar la seva posició i autoritzar amb urgència la quarta línia per al curs 2025-2026.

La moció demana també la revisió del Reial decret 132/2010 i l'establiment de ràtios més baixes a secundària i batxillerat, seguint la línia iniciada en les etapes de primària. La voluntat del consistori és garantir la qualitat educativa i donar resposta a l'increment de la demanda al municipi.

Nova ordenació a Santa Maria de Comabella

El ple va aprovar la modificació puntual núm. 5 del POUM a l'àmbit de Santa Maria de Comabella, amb 11 vots a favor (ERC, SxS i SEAM) i 2 abstencions (CUP). Aquesta modificació s'emmarca en la necessitat d'ordenar i qualificar adequadament els sòls integrats al terme municipal de Santpedor arran del Decret 286/2021, que va modificar els límits amb Sant Fruitós de Bages.

Amb aquesta aprovació, es defineix amb precisió la delimitació del Pla Especial Urbanístic d'Ampans, i es qualifica com a sistema general viari el terreny on es projecta la rotonda de la carretera de Manresa, facilitant-ne així l'execució directa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Conveni de manteniment amb Ampans

De forma paral·lela, el ple va aprovar també un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Ampans per garantir el manteniment de les obres d'adequació dels accessos i connexions viàries de l'àmbit de Comabella. L'acord, aprovat amb 10 vots a favor (ERC, SxS i SEAM) i 2 abstencions (CUP), estableix que el consistori s'encarregarà de la neteja viària i l'enllumenat públic de la zona, mentre que Ampans assumirà els costos de manteniment del paviment, mobiliari, zones verdes i instal·lacions soterrades.

L'ampliació del camí de Comabella respon a la voluntat de garantir una mobilitat eficient i adaptada a les necessitats de les activitats que la fundació hi desenvolupa actualment i les que preveu impulsar en un futur, incloent-hi el transport públic i especial.

Continuïtat dels serveis a la residència Can Jorba

Finalment, el consistori va donar llum verda a la sol·licitud de renovació del conveni de serveis concertats de la residència municipal Can Jorba amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat per a l'any 2026. L'acord manté les 30 places de residència i les 2 places de centre de dia. Va rebre 11 vots a favor (ERC, SxS i SEAM) i 2 abstencions (CUP-Amunt).

Amb aquest paquet d'aprovacions, l'Ajuntament de Santpedor avança tant en el desenvolupament de projectes d'infraestructura estratègica i mobilitat, com en la planificació urbanística i el suport als serveis socials i educatius, reafirmant el seu compromís amb el progrés sostenible i la qualitat de vida de la ciutadania.