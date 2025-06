Sallent dona el tret de sortida a les Enramades amb disset espais engalanats

Aquest dijous de Corpus, Sallent ha estrenat de manera oficiosa les Enramades 2025 amb la inauguració dels disset espais engalanats que omplen de color i creativitat els carrers del municipi. L'acte ha comptat amb una comitiva festiva formada per representants institucionals, colles musicals i dansaires locals, que han recorregut els diferents espais enramats en un ambient de festa i agraïment a la ciutadania.

Disset espais enramats i una gran desfilada festiva

El barri de la Rampinya ha estat el punt de sortida del recorregut inaugural de les Enramades 2025, que ha començat al matí i ha permès inaugurar oficialment els disset espais decorats del municipi. Encapçalada per l'alcalde Oriol Ribalta i la presidenta dels Amics de les Enramades, Mari Calvo, la comitiva ha comptat amb la participació d'autoritats institucionals, veïns i veïnes, així com de la xaranga Els Músics de Sallent, la xaranga Cal K Tremolin de l'Escola Municipal de Música Cal Moliner i l'Esbart Vila de Sallent, que ha interpretat el Toc d'Enramada en diversos punts del recorregut.

A cada espai enramat, s'ha fet el tradicional tall de cinta i s'ha reconegut públicament la tasca dels enramadors i enramadores, que han treballat durant setmanes per transformar els carrers en escenaris plens de creativitat, colors i temàtiques diverses. L'acte ha servit també per reivindicar la festa com a expressió viva de la identitat sallentina i per animar les noves generacions a implicar-s'hi activament.

Presència institucional i ball popular

L'acte ha tingut una notable representació institucional, amb la presència de la directora general de Cultura Popular i Associacionisme, Carol Duran; el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez; el director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, Xavier Cano; l'alcalde de Balsareny, Isidre Viu, i l'alcaldessa sortint i actual regidora de Balsareny, Glòria Casaldàliga. Abans de l'inici del recorregut, els representants institucionals han estat rebuts a la sala de plens de l'Ajuntament, on el diputat Gonzàlez ha signat el llibre d'honor.

La jornada inaugural ha culminat a la plaça Sant Antoni Maria Claret amb una ballada col·lectiva del Toc d'Enramada i del ball de l'Antonyito, a càrrec de l'Esbart Vila de Sallent i amb la participació espontània de diversos veïns, autoritats i assistents. Aquest moment, ple de simbolisme, ha servit per donar per inaugurades les Enramades amb un esperit col·lectiu i festiu.

Crida a la participació i continuïtat de la tradició

Durant el seu discurs d'obertura, l'alcalde Oriol Ribalta ha destacat que les Enramades són "la màxima expressió d'identitat de Sallent" i ha remarcat el valor del treball conjunt i comunitari que hi ha darrere de cada decoració. "És gràcies a la força de veïns i veïnes que la festa és possible any rere any", ha dit Ribalta, que també ha fet una crida a la joventut per mantenir viva la tradició i implicar-s'hi activament.

Per la seva banda, Mari Calvo, presidenta dels Amics de les Enramades, ha agraït el compromís de totes les persones que fan possible la festa i ha donat la benvinguda oficial a l'edició 2025, tot desitjant una celebració plena d'alegria i participació.

Programació fins al 23 de juny

Les Enramades 2025 s'allargaran fins al dilluns 23 de juny amb una trentena d'activitats per a tots els públics. El programa inclou concerts, cercaviles, espectacles infantils, activitats culturals i festes populars que ompliran els carrers de vida durant gairebé una setmana.