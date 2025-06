Navarcles arrenca el pla per protegir el seu patrimoni: visita exhaustiva per identificar els béns a conservar

Aquest mes de juny ha començat a Navarcles la primera fase del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni. L'objectiu és identificar i catalogar els elements patrimonials -arquitectònics, històrics, arqueològics i ambientals- que han de gaudir d'un règim específic de protecció per garantir-ne la conservació. El projecte està finançat per la Diputació de Barcelona i té una durada prevista de quinze mesos.

Comença el treball de camp

Navarcles ja ha posat en marxa el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni. La primera fase del projecte ha arrencat aquest mes de juny amb el treball de camp, que consisteix en una inspecció exhaustiva del territori per identificar els béns patrimonials que mereixen ser catalogats.

Aquesta tasca, que es preveu que duri tres mesos, culminarà amb la presentació d'un primer llistat provisional de béns a l'Ajuntament. A més, s'hi proposaran les categories i el nivell de protecció que hauria de tenir cada element, segons el seu valor històric, artístic o natural.

Un instrument clau per protegir el patrimoni local

Els plans especials de protecció del patrimoni són eines de planejament urbanístic que permeten als ajuntaments regular la conservació dels seus elements patrimonials. A Navarcles, aquest pla tindrà una funció fonamental per garantir la conservació, investigació, difusió i foment del patrimoni local, així com per assegurar que aquest llegat pugui ser transmès a les generacions futures.

L'actuació té un cost de 47.311 euros (IVA inclòs) i està finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona. Té una durada global prevista de quinze mesos, i inclou diferents fases de treball que van des de l'estudi de camp fins a la redacció final del document, que haurà d'aprovar inicialment el consistori.

Quatre fases per desplegar el pla

El projecte es divideix en quatre fases. La primera, ja en marxa, és el treball de camp, on l'equip tècnic explora el municipi per identificar béns amb valor patrimonial.

La segona fase consistirà en la redacció de les fitxes tècniques per a cadascun dels elements detectats. Aquestes fitxes detallaran les seves característiques, la seva importància i el nivell de protecció a aplicar, i establiran també les intervencions permeses.

La tercera fase es dedicarà a la redacció de la normativa urbanística específica i de l'estudi econòmic del pla, mentre que la quarta i última fase inclourà la presentació del document final preparat per a la seva aprovació inicial.

Un equip tècnic multidisciplinari

La redacció del Pla està coordinada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL) i compta amb un equip tècnic multidisciplinari format per:

Marta Piera, arquitecta i historiadora

Mireia Vila, historiadora i arqueòloga

Clara Coll, ambientòloga

Jordi Maspoch, ambientòleg

Gerard Llobet, advocat

L'equip treballa en col·laboració estreta amb les àrees d'Urbanisme, Cultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de Navarcles, garantint que el pla respongui a les necessitats específiques del municipi.

Un full de ruta per preservar el llegat local

Amb aquest Pla especial, Navarcles vol assegurar que el seu patrimoni -tant el material com l'immaterial- pugui ser gaudit, interpretat i valorat per les futures generacions. El projecte té com a objectiu no només conservar, sinó també donar visibilitat als elements que configuren la memòria col·lectiva del poble: des de construccions històriques fins a espais ambientals o camins tradicionals.

La iniciativa permetrà disposar d'un marc normatiu clar per regular intervencions urbanístiques sobre els béns catalogats, a més de generar un coneixement detallat i sistemàtic del patrimoni local, cosa que també podrà tenir impactes positius a nivell turístic i educatiu.