S'incendia una casa vella en obres a Navarcles

Fins a vuit dotacions dels Bombers han actuat aquest dimecres al migdia en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat en una casa vella en obres al passatge Alcalde Gusart de Navarcles. Poc després de les 2 del migdia, diversos testimonis han trucat al telèfon d'Emergències per avisar de l'incendi.

Inicialment, els Bombers hi han destinat vuit dotacions i han fet un previ avís demanant ajut a la zona Metropolitana Nord. Tot i així, quan han arribat a lloc i han comprovat que no hi havia ningú a l'interior de l'edifici, han anul·lat aquesta sol·licitud i poc després una de les vuit dotacions ha tornat al parc.

Una persona que es trobava a prop de l'incendi ha hagut de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per una intoxicació lleu per fum que, inicialment, no ha requerit trasllat hospitalari. Els Bombers continuen remullant i ventilant l'edifici.