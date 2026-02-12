El portal Trencadís publica els dietaris històrics de la Biblioteca de Súria

El portal Trencadís de la Diputació de Barcelona ha publicat la digitalització dels dietaris històrics de la Biblioteca Pública de Súria corresponents als períodes 1950-1959 i 1969-1994. El document permet seguir l'evolució, les activitats i la realitat quotidiana d'aquest servei públic en les seves primeres dècades de vida a través dels escrits de les pròpies bibliotecàries.
La iniciativa de digitalitzar els dietaris va partir de la Biblioteca amb l'objectiu de preservar i posar a l'abast un document d'interès històric sobre la Súria de la segona meitat del segle XX.
Testimoni de la vida cultural del municipi
El contingut dels dietaris reflecteix el paper dinamitzador de la Biblioteca en l'àmbit cultural, la relació amb les persones usuàries, l'impacte dels canvis socials i la tasca clau de les bibliotecàries, sovint superant limitacions materials i d'espai.
La redacció s'inicia el 16 de juliol de 1950 amb la descripció de l'acte inaugural de la Biblioteca a la seva primera seu, situada a l'avinguda Santa Bàrbara, avui desapareguda. En tractar-se d'un document oficial, els textos van ser redactats en castellà durant l'etapa franquista i els primers anys de la transició.
La Biblioteca Pública de Súria va celebrar el 2025 els seus 75 anys d'història amb diferents activitats commemoratives.
Els dietaris digitalitzats es poden consultar a través del portal Trencadís de la Diputació o del web municipal de Súria. També és accessible en línia la monografia històrica Biblioteca Popular de Súria. 1950-2000, editada per l'Ajuntament l'any 2000 amb motiu del 50è aniversari de l'equipament.