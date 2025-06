Els ajuntaments del Bages i el Consell Comarcal reclamen més finançament per a les escoles municipals de música

ERC Bages està promovent una moció a diferents municipis de la comarca i al Consell Comarcal per instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a millorar el finançament de les escoles municipals de música i dansa. La proposta, impulsada inicialment pel grup republicà d'Artés, ja ha estat aprovada en diversos consistoris amb un ampli consens polític.

L'objectiu: sostenibilitat i accés universal

La moció reclama que es garanteixi la sostenibilitat econòmica d'aquests centres educatius i, al mateix temps, es preservi l'accés universal a la formació musical, especialment per a infants i joves. Segons els impulsors, les escoles de música són una eina fonamental per a la cohesió social, el desenvolupament cultural i la formació artística, però l'infrafinançament dels darrers anys ha obligat ajuntaments i famílies a assumir un sobreesforç que pot superar el 80% del cost.

Recuperar el model de cofinançament

El text de la moció demana que, en el marc de la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, es recuperi el model anterior de cofinançament del 33% per part del Govern català per a totes les escoles municipals de música i dansa. Aquesta aportació permetria alleugerir la càrrega econòmica per a les famílies i garantir la viabilitat dels centres a tot el territori, independentment del nivell de renda de les llars.

Suport creixent als municipis del Bages

La moció ja ha estat aprovada al Consell Comarcal del Bages i a ajuntaments com els d'Artés, Manresa, Sallent, Santpedor, Sant Vicenç de Castellet, Callús, Sant Fruitós de Bages, Navàs i Súria. Segons ERC Bages, la intenció és presentar-la a tots els municipis que disposen d'escola municipal de música, per sumar esforços i pressionar conjuntament la Generalitat perquè assumeixi el compromís.

El posicionament d'ERC

"Les escoles municipals de música promouen valors com la disciplina, l'esforç, la creativitat i el treball en equip", defensa Enric Forcada, alcalde d'Artés, que adverteix del sobrecost que han d'assumir els ajuntaments per mantenir aquests projectes. Per la seva banda, la presidenta d'ERC Bages, Marta Viladés, remarca que "no podem permetre que aquests serveis quedin condicionats per una manca estructural de recursos".

L'acord també preveu fer arribar la moció al Departament d'Educació i a la Delegació del Govern a la Catalunya Central, amb l'objectiu de donar més força a una reivindicació compartida per gran part del territori.